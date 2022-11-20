資深媒體人趙少康19日在臉書指出，民進黨「抗中保台」已失效！民進黨的無能、荒謬，一樁接一樁，罄竹難書，不只讓社會大亂、治安大亂，更讓國家大亂。他呼籲鄉親一起出門投票，下架民進黨，終結亂象！

趙少康指出，民進黨做得太差，派系分贓、治安敗壞到台南開88槍的嫌犯只要2萬元就交保、綠黑一家、綠金治國，還搞得兩岸兵兇戰危，連役期都要從4個月被延長到一年甚至兩年，把青年往戰場上推。民進黨說愛青年、照顧青年，結果公宅沒有、役期變長，當然沒有人要支持。

趙少康直言，民進黨做得爛，選戰就只會用抹黑、抹紅的方式批評對手，現在則是政治現世報，很快就報。民進黨這次負面選舉的每一招，後來都打在自己身上，更讓民眾看見民進黨的傲慢、無知與好笑。

趙少康舉例，綠營先罵柯志恩論文抄襲，結果迴力鏢打到林智堅身上，讓林智堅退選。現在民進黨又打蔣萬安的公司接大陸的案子，馬上又被抓出國安會秘書長顧立雄的事務所在福建設分公司，連宜蘭縣長江聰淵的哥哥都被發現去大陸做生意，甚至陳時中都被抓包代表北醫到寧波醫院談合作，簡報還有兩岸一家親的字樣！

趙少康痛批，民進黨要就有guts一點，直接把跟大陸1700億美金的順差斷掉，否則一邊賺別人的錢，一邊罵別人，不是很可恥嗎？

趙少康呼籲，民進黨的無能、荒謬，一樁接一樁，罄竹難書，不只讓社會大亂、治安大亂，更讓國家大亂，11月26日，我要呼籲鄉親一起出門投票，下架民進黨，終結亂象！