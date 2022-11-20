被騙逼婚數十年，回到老家變荒山。汪姓女子在離鄉數十年後，回到不見山寨只剩荒山的貴州老家，並從一顆柏樹認出20多歲時的老家位置。這顆樹也讓她想起，在1989年懷有身孕情況下，被幾個同鄉人以人民幣4200元（約新台幣1萬4）賣給河南農村郭姓一家人的過往。

據《澎拜新聞》報導，汪女表示，1989年農曆5月初九是她畢生最難忘的日子，只讀到國小2年級、24歲被家人逼迫嫁給「借過我家糧」的丈夫、婚後被婆婆與丈夫虐待，27歲懷孕還要到鎮上賣雞養家的她，從沒想過只是基於好心，陪著「男人死在外省」的女子回家辦事，竟會被騙去2千多公里遠的河南。

「新丈夫」郭男以人民幣4200元買下汪女後就將她囚禁在家中，當時汪女曾將求救信塞給一名拖拉車司機，怎知對方竟把信交給郭家，害她被威脅「再寄信就打掉小孩後賣掉」，只能選擇在郭家住下。更令汪女心碎的，是她生下前夫孩子小武與郭男的子孩後，所有獲准寄出的信都沒得到回音，直到2003年意外發現一封已拆開的信，才知道老家的母親已經去世了。

汪女透露，郭男與其家人心腸都很壞，尤其郭男還把她特別買給小武的球，在兩人面前一腳踩壞，但她直到2009年才告知小武身世。當時20歲的小武因此對郭家產生極大恨意，並自行調查與籌錢，好讓媽媽能回到娘家，最後在2013年以「帶媽媽去外地看牙醫」的名義，母子倆才回到貴州老家，但此時的老家不只已荒廢，就連爺爺也在幾個月前病逝，時隔24年的返家在遺憾與母親的淚水中結束。

今年33歲的小武表示，雖然弟弟是母親被逼迫懷孕生下的，但弟弟幾年前意外去世後，媽媽一下子就老了很多，而原本就不把他們當家人看的郭家，在索賠協商時也完全忽略他們的存在，但這段畸形的家庭要直到「爸爸」去年去世後才結束。而最讓他無言的，是好不容易蒐集資料和資源提告郭家，卻換來「超過追訴期」的結果，如今他只能與母親在老家附近找租房住，以及想辦法幫媽媽取回應得的公道。

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