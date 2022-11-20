信用卡的方便性讓許多人愛不釋手，不過億萬富翁、美國NBA獨行俠隊老闆庫班Mark Cuban卻對信用卡反感，他建議每個人都應該不要再使用信用卡，「除非你不想變得富有」。

Mark Cuban接受CNBC採訪時說，增加個人財富的第一步是停止使用信用卡，他建議大家盡快還清所有信用卡帳單，然後將所有的卡片剪掉。他認為，信用卡的最大問題是「高利率」，最新數據顯示，信用卡的平均利率約為16.65%，部分信用卡的利率甚至高達6%。

雖然每月全額償還信用卡帳單就可以避免產生高額的利息，但Mark Cuban直言，這對許多人來說可能很困難，他曾以為自己每個月都能順利繳交卡費，結果沒做到。

Mark Cuban表示，當你將所有的信用卡帳單還清，就可以將原來須支付15%或20%利率的金錢，用來做為其他項目的花費或是投資，這是成功的第一步。他強調，信用卡不是你的朋友，若不想隨身攜帶現金，建議改用簽帳金融卡。

著名電視主持人、百萬富翁Jay Leno也不愛刷卡，「我不租借、不貸款買東西、不買消費不起的東西。」最令人驚訝的是，他連買房都用現金，「也許很荒唐，但這是我的消費偏好，不喜歡每個月寫一張支票。」

不過，有部分個人理財專家並不同意Mark Cuban等人對於信用卡的論點。他們認為，如果以負責任的方式使用，信用卡確實是建立個人信用的絕佳工具，而且使用信用卡有其他好處，像是線上購物時的購買保護機制和獎勵積分等。