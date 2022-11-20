波克夏投資台積電，並納入其管理資產的第十大持股，加持台積電的價值已不言而喻。(圖/先探投資週刊提供)

在全球管理資產規模逾九千億美元的波克夏，資產之龐大完勝大型國際資產管理業者，卻在第三季逆勢加碼眾外資因為地緣政治風險遲遲不敢回補的台積電，神出手抄底帶動台股價值校正回歸，台股評價回升行情全面啟動！

地表最強大戶出手護台股！全球第五大市值企業波克夏公司公告，第三季以平均每單位七五．一六美元，狠砸逾四五億美元買進護國神山台積電六千萬單位台積電ＡＤＲ，這是股神巴菲特旗下的波克夏公司，繼蘋果、IBM、惠普、動視暴雪之後，第五度買進科技股，也是首度買進台灣科技股。緊接著，全球最大對沖基金橋水也公告，無畏美國晶片限制令，第三季首次買進台積電ＡＤＲ二一萬單位；知名避險基金老虎基金也公告在上季買進一三二萬單位的台積電ＡＤＲ，雖然兩家避險基金買進股份遠不如波克夏，但全球不管長線或短線資產大戶均砸重金撈底台積電，具有一定的投資風向，也將帶領台股價值校正回歸。

台股校正回歸行情啟動

股神巴菲特投資台積電的消息曝光，引爆台積電的價值重估行情，過去一段時間賣過頭、過低評價台灣半導體的外資機構法人，也有望跟進重新啟動台股的評等調升行情，龐大的資金，正積極卡位台股的破底翻行情。

據統計，至第三季為止，波克夏全球總管理資產逾九千億美元，資產規模之龐大，完勝華爾街一眾資產管理機構，奉價值投資為圭臬的股神巴菲特，極少投資高本益比的科技股，而除了價值投資準則外，波克夏偏好投資規模龐大的企業已不用多說，更重要的是，波克夏偏向投資具有競爭優勢的企業，且多是長期持有，這次相中台積電買進，凸顯台積電的股價已跌過頭，並實實在在進入波克夏的價值投資雷達中。

影響所及，台積電相關子公司及供應鏈股價也跟著歡聲雷動，從采鈺、精材、設備供應商家登、帆宣、大客戶聯發科、矽晶圓廠環球晶、測試介面大廠穎崴、鑽石碟廠中砂等，都在台積電大漲的帶動下，跟著出現一波強勁反彈，扭轉台股一個月前因為地緣政治風險導致的極度悲觀投資情緒，而在股神巴菲特買進台積電的消息神助攻之後，資金亦磨刀霍霍重新回歸台股，台積電大漲後是否引發資金外溢擴散效應，值得持續關注。

今年全球股市歷經自二○○○年網通泡沫以來最完美的熊市風暴，且暴風圈全數集中在科技股，全球富豪資產縮水自不在話下，但資產大戶與散戶最大的不同是，大戶有數十個口袋，禁得起市場的震盪，並能在市場處於極端情緒環境中，理性地做出投資判斷，並成為資本市場的常勝軍，波克夏投資台積電，並納入其管理資產的第十大持股，加持台積電的價值已不言而喻。

長線外資有望提前回籠卡位

根據波克夏至第三季底的持股揭露，持股第一大仍為蘋果，持股比率達四一．七六％，第三季波克夏針對蘋果的持股未有明顯變動，即便第三季科技股大震盪，但波克夏的收益未見明顯縮水，持有蘋果至今年第三季，報酬率已高達三○一％；第二季波克夏大舉加碼的動視暴雪，雖無大漲，但也未有損失；第三季進場持有的台積電，其揭露的平均每單位持成本為七五．一六美元、約合台積電四六六元，換算台積電本益比約十二．五倍，在第三季以此平均價格買進台積電的波克夏，顯然認為這價位已是台積電具價值投資的點位，台積電股價從三七○元大幅回升至四五○元之上，也只是還以公道而已，如今大漲至四八○元，股神巴菲特神出手再添一筆。（全文未完）

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