台股今年動盪，尤其10月底甚至跌破「關鍵地板價」12682點，空頭氛圍一度蔓延整著台股，券商獲利難度倍增；近期，證券商間流傳一份各家十月獲利的數據，僅元大證券、日盛證券、國泰證券等六家證券商，逆勢繳出獲利的成績，十分不易。

今年至十月底為止，台股由盤中最高點18619點重摔至盤中最低點12629點，總計大跌32％，尤其10月25日正式跌破12682點，這個被視為台股天花板價轉為地板價的關鍵點位失守，導致投資人觀望、操作難度增加，讓市場對於以經紀與自營業務為主的證券商的獲利多了更多疑慮。

沒想到，仍有元大證券、日盛證券、國泰證券、玉山證券，凱基證券、合庫證券等六家券商，繳出10月單月獲利的成績；據聞，元大證自營部位獲利頗豐，單月獲利以4.59億元大幅領先。

更令市場意外的是，明年即將併入富邦證券的日盛證券，以單月獲利1.63億元居次；日盛證券是國內低調的老牌券商，在董事長程明乾接手後，獲利穩定位居中段班，但竟能在台股來到今年低點的時刻，逆勢竄升到單月獲利第二的位置。

總計今年前十月證券商的獲利，前五名分別為元大證券、凱基證券、富邦證券、日盛證券、國泰證券，獲利12.07至101.78億元不等，相較去年全年全年的前五名分別為元大證券、凱基證券、富邦證券、群益證券、永豐金證券，今年是否將出現洗牌，市場都在看。