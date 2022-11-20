台北市長柯文哲15日親自頒發「台北市優良不動產經紀人員」，其中，信義房屋3位「Top Sales」長年秉持「該做的事，說到做到」、「以人為本」、「先義後利」精神服務客戶，深獲消費者信任，創造許多替客戶一圓家業夢想的溫暖故事，也替自己帶來優異業績，成為獲獎關鍵。

信義房屋內湖星雲店專案協理游秋暖擁有碩士學位，曾經拿過全台英語即席演講前三名、多益也拿到「金色證書」，外語能力優秀。加入信義房屋後，憑藉求學時期同樣認真、正向面對挫折並解決問題的態度，深受客戶肯定，曾有物件過去有傾斜疑慮，但屋主已經重新修繕，如果不主動對買方告知，勢必能銷售得更快、價格更好，對買方來說，也絕對不會有「找不到銀行貸款」的疑慮，游秋暖卻不這麼做，反而向屋主溝通，實際拜訪鄰居了解情況、請結構技師和大地技師確認屋況和地質，和銀行確認貸款事宜。

信義房屋內湖星雲店專案協理游秋暖（右）始終站在對買賣雙方最好的立場去思考，獲頒今年北市優良不動產經紀人員。（圖/信義房屋提供）

「如果留著自己住，這樣才安心；如果賣給別人，即使賺得一時快錢，未來還是會有糾紛！」游秋暖始終站在對買賣雙方最好的立場去思考，最終，順利找到一組不太需要貸款的買方購屋，成就買賣雙方都圓滿的成交故事。

信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義從進公司第三年起，連續12年達到「千萬經紀人」門檻，秘訣無他，除了持續在每次挫折中學習、成長，同樣也秉持「先義後利，義利兼得」的初衷服務客戶。他曾為了替一位買方買到指定區域的房子，逐戶拜訪該區域中每一戶屋主，最後找到一戶閒置許久，屋主旅居日本的房子，他特別請翻譯協助與海外的屋主書信往返長達1年多，耐心回覆屋主關於售屋的每個問題，最後真的順利幫買方買到心儀的房子。

信義房屋仁愛店專案執行協理吳正義（右）從進公司第三年起，連續12年達到「千萬經紀人」門檻，今年獲頒北市優良不動產經紀人員。（圖/信義房屋提供）

而信義房屋大安和平店經理謝孟佳，家中因經商失敗而負債累累，她選擇加入信義房屋，希望趕緊撐起家計。也因此，謝孟佳總是比別人更努力，例如新人時期要畫商圈地圖，她所畫的地圖範圍是同梯的4倍大，雖然需要更多的時間經營、熟悉，卻也能對這份工作更快速上手；令人感動的是，謝孟佳有位從新人時期就認識的客戶，一路看著她成長，從沒有委託她買賣過房子，直到有一天，客戶對她說：「我要把這個服務機會給妳，這是對妳（成長）的肯定。」

信義房屋大安和平店經理謝孟佳（右）總是比別人更努力，也耕耘有成，15日從台北市長柯文哲手中接過獎牌。（圖/信義房屋提供）

此次「台北市優良不動產經紀人員」信義房屋囊括3人獲獎。信義房屋長期以來秉持企業經營的核心理念，照顧客戶、員工、社會、股東等利害關係人，也持續透過數位轉型，希望成為居住生活產業第一品牌，提供給消費者更值得信任、更貼心且全面的服務，讓有信義的地方，就有信任與幸福。而這樣的理念與態度，也深植員工心中，在各自崗位上，一同為永續願景努力。