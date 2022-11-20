民進黨台北市長候選人陳時中18日赴台中為同黨台中市長候選人蔡其昌助陣，兩人一起搭宣傳車掃街。陳刊出兩人合照表示，他來陪勇於任事、認真負責的蔡其昌委員一起向台中的選民拜託，盼能為台灣共好盡一份心力。但也有不少網友竟喊「快點下班」，酸兩人看起來一臉疲憊，且認為這個組合相當出乎意料。

陳時中18日在臉書發文，刊出兩人車掃的照片表示，很高興，這次能有機會到台中，與勇於任事、認真負責的蔡其昌一起來向台中的選民拜託，共同為台灣共好盡一份心力。

陳時中指出，讓他印象最深刻的，就是蔡其昌在疫情期間，為了能夠讓職棒順利開打，不厭其煩的多次與指揮中心協調溝通，讓比賽能夠在符合防疫標準的狀況下進行。最後，經過大家的齊心協力，台灣成為世界少數能在疫情期間能進行職棒賽事的國家，許多國際球迷、球評也都看見蔡的努力，大大的鼓舞了全體國民的士氣。

此文湧入大批網友留言，除了部分親綠同志及支持者的加油打氣外，也有網友留言發表不同看法：「怎麼兩位看起來一臉倦容？那麼累就早點回去休息好了」、「昨天拚到很晚？怎麼兩人都一臉疲倦」、「快點下班」、「很快就到下班時間了」、「這個組合真奇妙」、「難以言喻的組合」、「二個呵呵的」。