「三獅軍團」英格蘭迎來卡達世足賽首戰，將於台灣時間21日晚間9時迎戰亞洲世界排名最高的伊朗。作為上屆殿軍與去年歐洲國家盃亞軍，三獅必須克服他們在世足的慢熱傳統，上次首戰贏超過1球已是1998年。伊朗則盼屏除場外雜音，專注在首場比賽。

英格蘭從1998法國世足賽首戰2比0勝突尼西亞之後，近5屆首場戰績2勝2和1負，勝負都僅1球差。作為本屆世足賽身價最高的團隊，英格蘭今年卻在歐洲國家聯賽1勝難求慘遭降級，顯示總教練邵斯蓋（Gareth Southgate）還沒找出最佳陣容，是他首戰伊朗無可迴避的課題。

效力於德甲勒沃庫森的阿茲穆（中）是伊朗的當家射手。（美聯社）

伊朗世界排名20為亞洲最高，陣中有阿茲穆（Sardar Azmoun）、塔雷米（Mehdi Taremi）、賈漢巴克許（Alireza Jahanbakhsh）等旅歐球星。不過伊朗足協人謀不臧，開除率領波斯軍團出線的前教頭史柯西奇（Dragan Skočić），9月初才請葡萄牙名帥奎羅斯（Carlos Queiroz）「鳳還巢」，犯了陣前易帥的大忌。

此外，9月下旬伊朗庫德族女子艾米尼疑因未戴好頭巾遭羈押後身亡，在全國掀起示威潮，有不少伊朗運動員或團隊趁國際賽公開聲援，也讓伊朗隊在世足開踢前失焦。賈漢巴克許與安薩里法德（Karim Ansarifard）這兩天賽前記者會都拒絕回答相關問題，甚至抗議英媒提問是分散其專注力的手法。

英格蘭鋒線由上屆世足金靴肯恩（Harry Kane ）領銜，為了解決欠缺攻擊中場的罩門，邵斯蓋還徵召了萊斯特城的麥迪森（James Maddison），但他因膝蓋傷勢可能缺席首戰。頭槌、力量出色，但也容易失誤的曼聯中後衛馬奎爾（Harry Maguire），面對擅長快速反擊的伊朗會否出包，也是勝負關鍵。