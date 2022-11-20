美國隊在錯過上屆後重返世足賽，「紅龍軍團」威爾斯卻等了整整64年，才重新回到世界足壇的最高殿堂。兩軍將在台灣時間22日凌晨3時正面對決，美國隊很清楚他們要獲勝的唯一關鍵，就是封鎖紅龍的「齊天大聖」貝爾（Gareth Bale）。

「特別的球員會有特別的表現，他就是那種你一定得小心的傢伙。」美國國腳阿柯斯塔（Kellyn Acosta）形容自己的LAFC隊友貝爾，是能把技術和身材完美結合的可怕武器，笑說美國隊可能要在場上多踢他幾腳，才能限制貝爾的活動空間。

「我們要讓他在場上感受到壓力，如果讓他踢得舒服，他就會讓你受到傷害。」阿柯斯塔說。

33歲的貝爾曾是世界足壇最可怕的頂級邊鋒，2016年率領威爾斯殺到歐洲國家盃4強，儘管球員生涯接近尾聲，出賽場次銳減，今夏轉戰美國職足大聯盟（MLS），貝爾仍在冠軍戰延長賽頂進追平球，助LAFC於PK後首度封王，證明他在關鍵時刻還是危險人物。

儘管大小傷勢限制了上場時間，貝爾仍強調在世足做好踢滿90分鐘的準備。倒是中場大將艾倫（Joe Allen）從9月以來就不曾出賽，其體能狀態可能更讓威爾斯教頭派吉（Robert Page）憂心。

相較於老將壓陣的威爾斯，換血後的美國則走「青春無敵」路線，而且該隊旅歐好手人數為隊史最多，效力於英超切爾西的隊長普利希克（Christian Pulisic）已經旅歐8年，在國家隊出賽52場進21球建立口碑。

不過大起大落也是這支美國隊的問題，效力義甲AC米蘭的右後衛戴斯特（Sergiño Dest）傷勢復原若趕不上首戰，也考驗總教練貝哈特（Gregg Berhalter）的B計畫。由於B組還有傳統勁旅英格蘭，美、威想要拿下小組前2的16強門票，首戰全取3分幾乎都是必要目標。