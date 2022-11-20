推特新老闆馬斯克下令緊急關閉所有辦公室的幾個小時後，似乎又改變了主意。馬斯克周五（18日）9點前，發送電子郵件要求推特所有程式工程師，在當天下午2點必須到舊金山總部開會，並要求每位工程師發送一份過去6個月編碼工作取得的成果摘要，以便讓他更了解推特的技術狀況。

路透報導，馬斯克周五發電郵給推特所有程式工程師，要求他們當天下午親自前往舊金山總部開會，除非家中有緊急突發狀況，否則不可缺席。

馬斯克在電子郵件中，要求每位工程師發送一份關於他們在過去6個月，編碼工作取得的成果摘要，以及10個最重要代碼行的螢幕截圖，有助於讓他了解推特的技術狀況。

此前，推特已經告訴員工，周四（17日）晚上6點關閉所有辦公室，直到下周一（21日）才會重新開放。

馬斯克在上月以440億美元收購推特後，裁掉一半員工約3500人，並要求留下來的員工接受「長工時和高強度工作」，同時取消遠距上班，所有人全部進辦公室。他近日主導「推特2.0」的營運升級計畫，員工「必須極度拚命」工作，未來只有表現非常優秀的人能拿到合格分數，不同意這項措施，就領3個月資遣費走人。