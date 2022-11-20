愛德華王子一家

英王查爾斯正以堅定的腳步，向精簡王室的目標邁進。消息人士說，女王和菲立普親王1999年曾在么兒愛德華結婚時承諾，等菲立普親王過世後，會把愛丁堡公爵（Duke of Edinburgh）的爵位傳給他。

不過，據《每日郵報》（Daily Mail）報導，王室消息人士說，查爾斯既然要精簡王室，再讓威塞克斯伯爵愛德華繼承愛丁堡公爵的頭銜就說不通了。但事實上，當愛德華1999年6月迎娶蘇菲時，女王和菲立普親王曾白紙黑字寫下承諾，交給他們當結婚禮物。當時白金漢宮也表明，查爾斯同意父母的安排。

然而，就像消息人士透露的，王室的政策有了改變。如今王室180度大轉彎，意味愛德華將與父親的爵位失之交臂。據一位廷臣說，查爾斯會留著愛丁堡公爵的頭銜，但並不會動用。

消息人士說，眾所周知，查爾斯要精簡英國王室，而愛德華要是繼承愛丁堡公爵這個世襲頭銜，那意味著他未來會把爵位傳給兒子詹姆斯。基本上，據說愛德華已同意，他的子女不會成為王子或公主。相對的，由於早在查爾斯的精簡計畫前，安德魯王子的女兒碧翠絲和尤吉妮早已受封為公主，因此不受影響。