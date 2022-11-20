年底九合一選舉近在咫尺，而藍綠兩黨的選戰結果或多或少都會影響2024總統大選，前高雄市副市長李四川表示，若是新北市長侯友宜順利連任，並代表國民黨參選2024總統，「衝擊應該不會像第一任的時候嚴重，不過也還是要看國民黨的機制而定」。

李四川告訴《中評社》，侯友宜現在還沒說要選2024，但還是有人會去質疑這件事，「但到時候就看時勢是怎麼樣，如果時勢真的是需要侯友宜出來，那侯友宜也是要第二任了，也許衝擊不會這麼大，但是有人還是會批評」，同時李四川也強調，侯友宜會不會參選2024總統的關鍵在「國民黨的機制」，「很希望侯友宜這次連任能夠拿高票，不過後面是不是要選2024，也還是要看國民黨的機制而定」。

李四川最後也說，目前以新北市的氛圍來說，侯友宜執政4年表現相當好，所有狀況都相當不錯，至於國民黨高雄市長候選人柯志恩的狀況，李四川坦言，「柯志恩的狀況越來越好，但說實話我們還是要努力，柯志恩比較辛苦一點」。