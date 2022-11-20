張震以GUCCIGucci Exquisite系列秀上款西裝亮相，時髦有型的裝扮廣受好評。（陳俊吉攝）

第59屆金馬獎紅毯男星的服裝穿搭，可不比女星遜色，如本屆擔任評審團的張震以GUCCIGucci Exquisite系列秀上款的深藍色外套、格紋闊腿褲、黑色亮漆皮鞋，在服裝廓形上就顯得十分復古的他，在配件上選擇已貝雷帽、方形領巾搭配Cartier 配飾，不但演繹出時髦復古紳士氛圍，也與自身的氣質十分相符，一登場便吸引全場目光，全場閃光燈完全沒停過，甚至被網友評為「最帥評審。」

柯震東以BOSS 2023早春系列孔雀藍絲絨禮服出席。（陳俊吉攝）

宋柏緯以MOLE’NERATION青瓷灰星芒西裝套装搭配寶格麗珠寶。（陳俊吉攝）

朱軒洋以GIVENCHY U Lock西裝搭配Cartier珠寶。（陳俊吉攝）

蔡凡熙以FERRAGAMO 2023早春系列搭配Tiffany & Co. 配飾。（陳俊吉攝）

而在本屆紅毯當中讓網路留言區刷得最快的莫過於以《黑的教育》鎖定金馬新導演的柯震東，與蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯一起踏上紅毯的時候，此次亮相他以BOSS 2023早春系列孔雀藍絲絨禮服外套，搭配Christian Louboutin Vatik 黑色漆皮方頭綁帶皮鞋踏上紅毯，而與他一同踏上紅毯的三位鮮肉則分別以FERRAGAMO 2023早春系列搭配Tiffany & Co. 配飾、GIVENCHY U Lock西裝搭配Cartier珠寶與Pasha de Cartier手錶、設計師品牌MOLE’NERATION青瓷灰星芒西裝套装，四位鮮肉同台自然不但在現場掀起一番尖叫，網路留言也刷得飛快，直呼「請組個男團、現場出道。」

周興哲以GUCCI刺繡天鵝絨套裝亮相，打破過去暖男形象。（陳俊吉攝）

過去多以暖男形象亮相的周興哲，此次則以突破性的造型亮相，他以GUCCI刺繡天鵝絨套裝，滿版的刺繡設計，搭配Vacheron Constantin手錶，在紅毯上份量感十足，全身行頭高達240萬，而他日前接受採訪時他曾透露此次有特別從國外訂製服裝，並表示「希望有機會爭取紅毯第一帥。」而他的亮相也的確引爆現場氣氛，粉絲尖叫聲連連。

張孝全以DIOR西裝搭配寶詩龍Boucheron 胸針，挺拔有型。（陳俊吉攝）

陳昊森Ermenegildo Zegna訂製服搭配伯爵珠寶豐富紅毯造型。（陳俊吉攝）

以《最後真相》入圍男主角獎的張孝全，睽違相隔10年再次入圍，他以DIOR的西裝搭配寶詩龍Boucheron 胸針，雖說是基本款黑裝但因其精壯的身材，將西裝的廓形完美撐起，自然也是不少粉絲心中紅毯最佳穿搭之一;與他一同登台的陳昊森，身為伯爵形象大使的他，搭配總價場過842萬元PIAGET的腕錶、鑽戒，搭配Ermenegildo Zegna 高定服亮相，也引起粉絲尖叫連連。