第59屆金馬獎於19日晚間於國父紀念館舉行，星光大道則於五點半展開，本屆紅毯主持人由楊千霈、吳念軒擔任，本屆亮點除來自日本的名導名導是枝裕和、影后黑木瞳、「國民爸爸」鄭東煥外，金鐘、金馬雙料影后獨挑大樑擔任金馬主持人外，眾星雲集的紅毯也是大家引頸期盼的環節。

楊千霈

楊千霈以黑色、咖啡色相間禮服搭配價值750萬元的BVLGARI珠寶登場。（陳俊吉攝）

第13度主持金馬紅毯的楊千霈，此次以黑色薄紗與咖啡色相間的禮服亮相，珠寶方面則以總價值近新台幣750萬元BVLGARI珠寶加持，整體造型優雅又不具設計感。

吳念軒

吳念軒身穿BOSS西裝搭配Christian Louboutin Roadyrocks短靴亮相。（陳俊吉攝）

首度擔任紅毯主持的吳念軒，此次他以Boss的雙排扣黑色西裝亮相，搭配Christian Louboutin Roadyrocks短靴，以及價值近新台幣660萬元的寶格麗腕表、珠寶擔綱主持職位。

謝盈萱

謝盈萱NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝，收腰、傘狀裙襬凸顯腰身。（陳俊吉攝）

首度獨挑大梁擔綱金馬獎主持人的謝盈萱，在紅毯上以台灣禮服品牌NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝，搭配近千萬的BUCCELLATI 珠寶亮相，紅毯上疑似踩到裙擺差點跌倒，但他幽默回道「這次不會再說F開頭的字。」此次他身穿的服裝，禮服的收腰設計，搭配裙襬傘狀設計使得整體廓形凸顯腰部線條，看起來十分典雅。

李淳

李淳穿SHIATZY CHEN出席第59屆金馬獎。（陳俊吉攝）

以「智齒」入圍第59屆金馬最佳男配角獎的李淳，於紅毯上他身穿SHIATZY CHEN藍色羊毛西裝套裝亮相，在訪談中他透露自己本來就有健身，所以才敢這樣穿，過去多以黑色西裝亮相的他表示「今年想要突破一下，以前都是比較無聊的顏色。」此次選擇亮眼的西裝外套，還中空亮相，故在配飾上也特別用心，此次他以選戴藍色鱷魚皮錶帶 的BVLGARI OCTO ROMA TOURBILLON SAPPHIRE陀飛輪腕錶機芯，搭配SERPENTI VIPER系列玫瑰金鑲鑽頸鍊。

許芳宜

許芳宜身穿高級訂製服品牌高級訂製服JAMEI CHEN白色禮服、腳踩JIMMY CHOO、配戴價值2200萬卡地亞珠寶亮相。（陳俊吉攝）

以《我心我行》入圍最佳動作設計獎的許芳宜，她以設計師陳季敏同名品牌JAMEI CHEN的高級訂製禮服踏上紅毯，上半身深V搭配些許荷葉邊設計，塑造性感不失優雅的裝扮，飾品方面則以Catier 卡地亞頂級珠寶系列作品增添貴氣，包括耳環、手鍊、戒指等，總價將近2200萬。

小薰（黃瀞怡）

小薰以在紅毯險跌倒，幸好身旁的阿嬤神救援。（陳俊吉攝）

現年73歲的林詹珍妹以電影《哈勇家》入圍「最佳女配角獎」，以是Linli Boutique服裝出席金馬獎。（陳俊吉攝）

與劇組《哈勇家》一同走紅毯的小薰，身穿alice + olivia 2022新款洋裝，搭配駿邑珠寶Glamour Fine Jewelry訂製耳環與鑽石戒指亮相，全身行超過216萬元，一襲墨綠色的公主風裝扮十分亮眼，但與導演陳潔瑤與演員林詹珍妹、張祖鈞等人一同上階梯時，疑似踩到裙襬踉蹌了一下，幸好阿嬤林詹珍妹拉住了他，並笑說「啊怎麼是妳跌倒！」

陳柏霖

陳柏霖著RALPH LAUREN出席第59屆金馬獎。（陳俊吉攝）

擔任金馬頒獎嘉賓的陳柏霖，此次他選穿RALPH LAUREN寶藍色絨質西裝亮相，搭配Christian Louboutin Our Georges L 黑色綁帶皮鞋，手上則配戴手上愛彼（AP）Royal Oak皇家橡樹50週年紀念腕表，甫踏上毯便收到粉絲們尖叫支持，不過絲絨面料的西裝，在今日最高溫度來到27度的日子，似乎有些太熱，他受訪時直呼：「以為11月很冷啊，結果我熱爆。」

林映唯

林映唯以BURBERRY 2022秋冬系列禮服搭配Tiffany & CO.的珠寶，展現個性。（陳俊吉攝）

以俐落乾淨的中分油頭，搭配BURBERRY 2022秋冬系列的卡其色棉質GABARDINE束帶式風衣禮服亮相，設計上重新詮釋品牌經典風衣，而他俐落的髮型搭配Tiffany & CO.的珠寶，個性十足在眾女星之間十分出挑。

袁澧林

袁澧林以香奈兒2022/23 Cruise度假系列展現文青氣質。（陳俊吉攝）

在香港擁有「文青女神」稱號的袁澧林，以《窄路微塵》入圍本屆金馬獎最佳女主角獎，此次踏上紅毯則選穿香奈兒2022/23 Cruise度假系列多色賽車旗幟印花絲綢長洋裝亮相，白底搭配具黑白賽車旗幟的滿版洋裝，梳成整齊馬尾的亮粉色髮型，凸顯其文青氣質。

王渝萱

王渝萱此次以頒獎人身份登上紅毯，以香奈兒023早春系列的白色菱格紋鏤空刺繡洋裝亮相。（陳俊吉攝）

王渝萱此次以頒獎人身份登上紅毯，以香奈兒023早春系列的白色菱格紋鏤空刺繡洋裝亮相。（陳俊吉攝）

以頒獎人身份踏上金馬紅毯的王渝萱，穿上了香奈兒2023早春系列的白色菱格紋鏤空刺繡洋裝，內搭黑色縷空亮片背心，展現個性優雅兼具的造型。

蔡亘晏

蔡亘晏以J2 Plus Wedding緞面黑色禮服、腳踩Jimmy Choo高跟鞋、BVLGARI珠寶、腕錶，笑說自己今晚特別「高貴」。（陳俊吉攝）

以《咒》入圍最佳女主角獎的蔡亘晏，以J2 Plus Wedding緞面黑色禮服、腳踩Jimmy Choo高跟鞋，搭配價值超過1500萬的BVLGARI珠寶、腕錶，展現十足的氣場，讓不少網友、粉絲直呼「從禮服就看出她奪后的野心。」

以電影《黑的教育》入圍最佳新導演獎柯震東，攜手演員朱軒洋、宋柏緯、蔡凡熙、黃信堯一同踏上紅毯。（陳俊吉攝）

宋柏緯

宋柏緯以MOLE’NERATION青瓷灰星芒西裝套装搭配寶格麗珠寶。（陳俊吉攝）

宋柏緯以設計師品牌MOLE’NERATION青瓷灰星芒西裝套装亮相，橘色襯衫搭配帶有些許藍綠色系的西裝，大膽的顏色十分亮眼有型，搭配BVLGARI SERPENTI Eyes on Me 系列藍寶石鑽石項鍊、耳環相得益彰。

柯震東

柯震東以BOSS 2023早春系列孔雀藍絲絨禮服出席。（陳俊吉攝）

以BOSS 2023早春系列孔雀藍絲絨禮服外套，搭配Christian Louboutin Vatik 黑色漆皮方頭綁帶皮鞋踏上紅毯。

蔡凡熙

蔡凡熙以FERRAGAMO 2023早春系列搭配Tiffany & Co. 配飾。（陳俊吉攝）

蔡凡熙以FERRAGAMO 2023早春系列搭配Tiffany & Co. 配飾出席第59屆金馬紅毯。

朱軒洋

朱軒洋以GIVENCHY U Lock西裝搭配Cartier珠寶。（陳俊吉攝）

朱軒洋以《黑的教育》入圍最佳男配角獎，身穿GIVENCHY U Lock西裝搭配Cartier珠寶與Pasha de Cartier手錶踏上紅毯。

楊麗音

以《一家子兒咕咕叫》入圍最佳女配角獎的楊麗音。（陳俊吉攝）

以電影「一家子兒咕咕叫」分別入圍女配角獎的楊麗音，以台灣設計師許艷玲設計師Yenline-Hsu設計的禮服亮相，此次與劇中女兒李夢苡樺「母女廝殺」，在訪談時半開玩笑地說「李夢～我們已經說好了喔，不管是誰得獎，報（名字）出來的一定是我！」聽到「媽媽」放話的李夢苡樺則笑說：「我愛大家愛所有人」。

張艾嘉

張艾嘉以低胸藍色洋裝搭配桃紅色披肩亮相。（陳俊吉攝）

今年69歲的張艾嘉以《燈火闌珊》入圍第59屆金馬獎最佳女主角獎，此次以低胸的淡藍色洋裝，再披上一件桃紅色的披肩，並搭配藍寶石項鍊，保養得宜的身材以及優雅大器的穿搭，在其於紅毯亮相時便備受好評。向來是紅毯資優生的張艾嘉也透露，此次踏上紅毯並未重新準新服裝，反而是以自己的衣服重新搭配，「這件衣服是之前在香港表演穿的服裝，本來是藍色披肩，但最後決定跟媽媽借紅色披肩，比較亮一點。」

周興哲

周興哲以GUCCI刺繡天鵝絨套裝亮相，打破過去暖男形象。（陳俊吉攝）

過去多以暖男形象亮相的周興哲，此次則以突破性的造型亮相，他以GUCCI刺繡天鵝絨套裝，滿版的刺繡設計，搭配Vacheron Constantin手錶，在紅毯上份量感十足，全身行頭高達240萬，而他日前接受採訪時他曾透露此次有特別從國外訂製服裝，並表示「希望有機會爭取紅毯第一帥。」而他的亮相也的確引爆現場氣氛

張孝全

張孝全以DIOR西裝搭配寶詩龍Boucheron 胸針，挺拔有型。（陳俊吉攝）

以《最後真相》入圍男主角獎的張孝全，睽違相隔10年再次入圍，他以DIOR的西裝搭配寶詩龍Boucheron 胸針，雖說是基本款黑裝但因其精壯的身材，將西裝的廓形完美撐起，自然也是不少粉絲心中紅毯最佳穿搭之一。

陳昊森

陳昊森Ermenegildo Zegna訂製服搭配伯爵珠寶豐富紅毯造型。（陳俊吉攝）

陳昊森，身為伯爵形象大使的他，搭配總價場過842萬元PIAGET的腕錶、鑽戒，搭配Ermenegildo Zegna 高定服亮相，也引起粉絲尖叫連連。

劉冠廷

劉冠廷以Ann Demeulemeester 2022秋冬系列的長版套裝亮相。（陳俊吉攝）

劉冠廷今年以典禮頒獎家拼身份登上紅毯，他以Ann Demeulemeester 2022秋冬系列的長版套裝亮相，闊腿褲設計的西裝宛若裙子飄逸，搭配Cartier珠寶亮相，時髦有型，而心情極佳的他對於攝影大哥的拍攝要求也都都一一回應。

張震

張震以GUCCIGucci Exquisite系列秀上款西裝亮相，時髦有型的裝扮廣受好評。（陳俊吉攝）

張震以GUCCIGucci Exquisite系列秀上款的深藍色外套、格紋闊腿褲、黑色亮漆皮鞋，在服裝廓形上就顯得十分復古的他，在配件上選擇已貝雷帽、方形領巾搭配Cartier 配飾，不但演繹出時髦復古紳士氛圍，也與自身的氣質十分相符，一登場便吸引全場目光，全場閃光燈完全沒停過，甚至被網友評為「最帥評審。」

桂綸鎂

桂綸鎂以香奈兒秋冬高級訂製服大開中門，展現十足氣場。（陳俊吉攝）

桂綸鎂身穿香奈兒秋冬高級訂製服亮相，她大開中門胸口深V幾近肚臍，在深V尾端還有精美的釦式點綴，具有十足的氣場，且由於其剪裁、質地即使大開中門也不會過於性感，搭配俐落短髮以及十分搶眼的香奈兒耳環，反而塑造出成熟女人的知性、自信，與本次評審團的身份相輔相成。

黑木瞳

黑木瞳Valentino 2022 秋冬系列PINK PP 系列，俏麗壓軸登場。（陳俊吉攝）

日本影后黑木瞳此次以頒獎人身份亮相，最為紅毯壓軸登唱的她，以Valentino 2022 秋冬系列PINK PP 系列，並搭配BVLGARI總價值逾新台幣900萬元的珠寶飾品俏麗壓軸登場。