林映唯以BURBERRY 2022秋冬系列禮服搭配Tiffany & CO.的珠寶，展現個性。（陳俊吉攝）

今年金馬獎頒獎典禮於19日展開，相較於金鐘紅毯禮服一個個比身材、性感前衛的禮服，金馬59的紅毯女星們比的卻是「個性」，例如小美林映唯於紅毯上以俐落乾淨的中分油頭，搭配BURBERRY 2022秋冬系列的卡其色棉質GABARDINE束帶式風衣禮服亮相，設計上重新詮釋品牌經典風衣，而他俐落的髮型搭配Tiffany & CO.的珠寶，個性十足在眾女星之間十分出挑;此次擔任評審團的桂綸鎂身穿香奈兒秋冬高級訂製服亮相，她大開中門胸口深V幾近肚臍，在深V尾端還有精美的釦式點綴，具有十足的氣場，且由於其剪裁、質地即使大開中門也不會過於性感，搭配俐落短髮以及十分搶眼的香奈兒耳環，反而塑造出成熟女人的知性、自信，與本次評審團的身份相輔相成。

宋芸樺以Khaled & marwan 2023高訂系列兩截式套裝搭配De Beers珠寶，小露性感卻不失各型。（陳俊吉攝）

另外此次擔任頒獎人的宋芸樺，則以來自黎巴嫩品牌Khaled & marwan 2023高訂系列兩截式套裝亮相，中空的設計讓他秀出近期健身有成的好身材，俐落的髮型搭配De Beers鑽石耳環、18K白金鑽石指間戒，與點綴於服裝上身的水晶珠寶相互呼應，而肩膀上的俐落間線則為整體增添強硬的氣勢。

袁澧林以香奈兒2022/23 Cruise度假系列展現文青氣質。（陳俊吉攝）

以《窄路微塵》入圍本屆金馬獎最佳女主角獎的袁澧林，在香港擁有「文青女神」的她，雖同樣選穿香奈兒禮服卻展現截然不同的氣場，此次她以2022/23 Cruise度假系列多色賽車旗幟印花絲綢長洋裝亮相，白底搭配具黑白賽車旗幟的滿版洋裝，梳成整齊馬尾的亮粉色髮型，雖不似桂綸鎂的強烈氣場，不過卻凸顯自己本身文青氣質，也讓人留下深刻印象。

蔡亘晏以J2 Plus Wedding緞面黑色禮服、腳踩Jimmy Choo高跟鞋、BVLGARI珠寶、腕錶，笑說自己今晚特別「高貴」。（陳俊吉攝）

以《咒》入圍最佳女主角獎的蔡亘晏，以J2 Plus Wedding緞面黑色禮服、腳踩Jimmy Choo高跟鞋，搭配價值超過1500萬的BVLGARI珠寶、腕錶，展現十足的氣場，讓不少網友、粉絲直呼「從禮服就看出她奪后的野心。」而他也透露老公黃健瑋透過手機也有稱讚「以你為榮，好性感。」並表示今晚配戴的首飾十分昂貴，如果跌倒恐怕兩輩子都賠不起，成為一個有趣的小插曲。

謝盈萱NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝，收腰、傘狀裙襬凸顯腰身。（陳俊吉攝）

在紅毯上也有個小插曲差點摔跤的謝盈萱，此次以台灣高級禮服品牌 NICOLE + FELICIA夜空藍裙裝現身，她透露裙擺很重因此在紅毯行進時，險被裙擺卡住，不過她隨即調整好狀態繼續繼續向前進，此次紅毯禮服的收腰設計，搭配裙襬傘狀設計使得整體廓形凸顯腰部線條，看起來十分典雅，在飾品部分他則搭配近千萬的BUCCELLATI 珠寶，塑造貴氣感。