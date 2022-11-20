騎士拍下前方後座OL女乘客因翹腿側坐太危險，便要檢舉這不對的行為。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

窄裙一樣可以跨坐！日前台北市中山區基湖路與堤頂大道2段路口，有騎士的行車紀錄器拍到，前方有雙載機車停等紅燈時，其後座女伴竟然是以翹腳側坐之姿坐在後方，且僅伸出右手扶著前方騎士，而左手百雙腿上擋住會曝光的短裙，對此，原PO也表示「坐姿很漂亮，但罰單應該免不了」。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段46秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台北市中山區基湖路與堤頂大道2段路口，影片中可見前方有輛雙載機車停等紅燈時，其後座女伴OL竟然是以翹腳側坐在後方，僅右手扶著前座騎士，而左手則放在雙腿短裙上，避免曝光；對此該頻道的標題則寫著「坐姿很漂亮，我很喜歡，但罰單應該免不了」。

影片一出，網友紛紛留言表示「說不定一段姻緣就這樣沒了，害她決定找開車的」、「我以為檢舉縮限已經縮限很多了，原來這也能檢舉喔」、「最近是在流行這個坐姿嗎？」、「如果摔車畫面一定更好看」、「人家這樣方便跳車」、「窄裙一樣可以跨坐」、「幫她買一個擋風裙吧！現在很流行喔」。

據《道路交通管理處罰條例》第31條規定，機車附載人員或物品未依規定者，處駕駛人新臺幣三百元以上六百元以下罰鍰；另據《道路交通安全規則》第88條之四規定，附載坐人不得側坐。