台北市立動物園大貓熊「團團」19日下午病逝，讓全台民眾都非常不捨，其中負責照護的保育員更是整整2天都沒睡，透露最後時刻，大家都有跟團團好好道別說再見，但到現在仍難以相信事實。

「團團」晚年飽受腦部腫瘤所苦，昨天到今天7度癲癇發作，動物園於麻醉後進行CT斷層掃描，根據數值判斷團團的病況已經不可逆，也無法再有品質地自主生活，考量動物福祉後決定含淚放手，讓團團在深層麻醉狀況下離世。

動物園組長王怡敏表示，這2天團團頻頻發生癲癇，因此自己已經2天沒有闔眼，更指出，團團從8月底開始病情惡化，團隊也頻繁開會，這段期間團團狀況時好時壞，因此每一次討論心情也都起起伏伏，難過時大家都會說到掉淚。

王怡敏說，由於CT掃描後，團團狀況已不可逆，因此就沒有再叫醒牠，讓牠在睡夢中安詳離世，結束18年一生，團隊每個人也都跟團團道再見，祝牠一路好走。

動物園館長也表示團團個性憨厚乖巧，深受大家喜愛，1月流鼻血時，不論是打針、吃藥、檢查，團團都相當配合，從未抱怨過，如今想起來也覺得相當不捨。