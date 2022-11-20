第59屆金馬獎頒獎典禮昨（19日）圓滿落幕，第20次入圍金馬獎的張艾嘉，不負眾望憑藉《燈火闌珊》時隔36年第三度封后，後台訪問時，她笑喊「這2天見到很多老朋友，還有好多人都傳訊息祝福我，讓我前幾天走在馬路上，覺得好像不得獎會很對不起大家，這次得獎真的很感動，突然就覺得很對得起大家」，並稱自己一直覺得做演員的本分就是把戲演好，得獎不得獎都是運氣，「很感謝金馬獎在我這個年紀給我新的鼓勵」。

張艾嘉經常與新導演合作，《燈火闌珊》曾憲寧也是，她謙虛地說「我很常也很喜歡跟新導演合作，因為我很怕我自己變成一個自認很會演戲、理所當然的人，新導演會要求我以前沒做過的事情，我都跟新導演說『任何溝通都一定是要在拍戲之前，到了現場你就是導演，我就是服務你的演員』。」。她也感概電影行業的式微，「消失的不只是電影，連有些電影院都消失了，尤其是香港，不像以前那麼蓬勃，找不到戲院可以上片。」

近期也計畫和香港新導演合作，並在上海參加交響樂演出，張艾嘉也希望能把自己想寫的劇本寫出來，但新片還沒決定在哪裡拍。而她走紅毯時因為配戴的藍寶項鍊少了一顆，引起網友猜測是否遺失，張艾嘉也為大家解答，其實本來的設計是一個較大的寶石，但因為自己怕太高調，和衣服風格不搭，便果斷拿掉，並非遺失。