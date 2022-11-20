第59屆金馬獎頒獎典禮昨晚落幕，金馬執委會執行長聞天祥指出，今年全票通過項目史上最多，包含影帝黃秋生與新演員得主胡志強；影后張艾嘉則是以1票之差，險勝「智齒」的劉雅瑟。

聞天祥表示，今年評審會議創下史上最快記錄，只花5.5小時就完成，不過死亡之組是紀錄長片，就花費50分鐘，並強調今年紀錄長片水準極高。

另外，今年全票通過項目也是史上最多，包含影帝黃秋生、新演員胡志強、最佳攝影及改編劇本，都是17位評審17票全票通過。聞天祥指出今年以1票之差，最終以9比8票出爐的作品，共有7項，雖然僅差一票，但都翻不了盤。

差1票的獎項，包含：紀錄短片（「當我望向你的時候」vs.「庭中有奇樹」）、紀錄長片（「九槍」vs.「塵默呼吸」）、最佳導演（「哈勇家」陳潔瑤 vs.「智齒」鄭保瑞）、最佳女主角（「燈火闌珊」張艾嘉 vs.「智齒」劉雅瑟）、女配角（「哈勇家」林詹珍妹 vs.「一家子兒咕咕叫」楊麗音）、最佳動作設計（「我心我行」許芳宜 vs.「智齒」黃偉亮）、最佳劇情片（「一家子兒咕咕叫」vs.「智齒」）。

聞天祥說，今年作品很平均，沒有一面倒的壓倒性作品，各有優點，「智齒」和「咒」在類型上有突破，「白日青春」議題手法有超乎成熟的展現，「哈勇家」和「一家子兒咕咕叫」在人文和作者風格都各有特色。

最佳劇情長片部分，票數集中在「一家子兒咕咕叫」與「智齒」討論，聞天祥說，前者在角色創造很不一般，非常寫實，卻不刻意提供氾濫正能量，大膽直批到底，不討好不討巧，看到創作的企圖心。

至於最佳導演，聞天祥指出，「哈勇家」的陳潔瑤在有限資源下，以準確觀察力呈現自然情感，尤其從選角到演員調度都能看到導演實力，因此險勝「智齒」導演鄭保瑞，也讓陳潔瑤成為第5位獲得金馬最佳導演的女導演、也是台灣第一位獲得此獎的女導演。

聞天祥說，雖然黃秋生是全票通過成為本屆影帝，但張孝全有被特別討論，評審肯定「罪後真相」是他近年最成熟表演，也展現出不同以往面貌。但在其他演員相當滿的演出下，黃秋生和本屆影后張艾嘉能呈現出舉重若輕、看似沒有表演的表演，格外突出。

今年新導演由「白日青春」的劉國瑞勝出，聞天祥指出，最終討論集中在「黑的教育」柯震東、「海鷗來過的房間」孔慶輝和劉國瑞間。柯震東在演員指導相當亮眼，孔慶輝也呈現出大膽創意，劉國瑞最終勝在親自撰寫劇本，文本本身就很突出，也讓職業與素人演員完全融合，並在有限預算下完成了成熟的調度。

最佳原創電影歌曲獎部分，由歌手周興哲演唱的「我吃了那男孩一整年的早餐」主題曲「想知道你在想什麼」奪下。聞天祥坦言，其他3首歌曲都很好，但都是擺在片尾延長餘韻，相較之下，周興哲的作品安排於電影最後高潮，甚至比台詞產生更大效果，「這個獎項不是單純比音樂性，或悅耳程度，而是與電影的結合效果，這部作品的獨特性就被凸顯出來了。」（編輯：屈享平）1111120