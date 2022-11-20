27歲男星周興哲主演電影《我吃了那男孩一整年的早餐》，入圍本屆金馬獎最佳新演員、最佳原創電影歌曲，19日頒獎典禮揭獎，他以歌曲〈想知道你在想什麼〉奪下最佳原創電影歌曲，他在慶功宴上表示，未婚妻趙岱新前晚就有預測他會得獎，並獲得許多幸運之吻，笑說：「親親抱抱都有，早晚一次。」

另周興哲又有新喜訊分享，就是他要買房了，買哪暫不透露，僅說：「最近要存錢，要存買房子的錢，房子早就訂了，預計2024年搬，現在還在蓋。」至於婚禮進度，他說婚禮進行到風格討論，是否去國外辦也在考慮，可能會想去夏威夷或馬爾地夫，生小孩的事則順其自然。

周興哲得獎後，《我吃了那男孩一整年的早餐》女主角李沐有獻上恭喜，哥哥周予天也送上限量版好酒，一直渴望入圍金鐘獎的周興哲，也稱拿到金馬後會更有信心，明年也有發專輯的計畫，希望好運勢能延續。

今年金馬的大贏家《智齒》，聯合監製謝國豪在慶功宴上說，其實林家棟有準備感言小紙條給他，可惜沒能上台代表發表感言，他轉述：「林家棟很平常心、很愛電影。他有跟我說很辛苦，連生日都在拍，即使片場環境設計都是垃圾，他也不會抱怨，反倒只會享受。」