開車、騎車在道路上都會看見地上劃設速限標示，以提醒用路人遵守該路段速限，然而，就有男子在高雄市鼓山區蓬萊路上，拍下內線道與外線道僅有「速限15」的標示；對此，網友也開玩笑表示「我阿嬤都走比他快了」、「道路的盡頭，大概都是保修廠跟賣來令片的吧」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，其拍攝地點位於高雄市鼓山區蓬萊路，從照片中可見，內線道與外線道標示著速限15；原PO也在貼文寫下「要怎麼開是個很好的問題」。

男子拍下高雄鼓山區蓬萊路上僅「速限15」的標示，遭網友酸爆「連坐輪椅都可以超速了」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「騎腳踏車，咻！騎過去就超速了」、「我阿嬤都走比他快了」、「開電動輪椅就會超速了」、「道路的盡頭，大概都是保修廠跟賣來令片的吧」、「連坐輪椅都可以超速了」、「請用怠速滑行，不然下個月就會裝設區間測速喔」、「用跑的都會超速」。

還有網友開玩笑表示「開在線上啊、左邊15、右邊15、這樣還可以開到30呢」、「開在中線上，15+15，可以到30喔」、「誰設計的，請他還示範」、「一個輪子15，沒問題」、「開一條15，開中間15+15等於30，左右交叉開15乘15等於225」。

不過，有網友則表示「接近柵欄要降速，好像很合理，但是開車又開不出這個速度」、「原來是碼頭那邊的貨運道路」。