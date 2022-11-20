台北市中山大同區市議員選舉，無黨籍市議員林亮君因與上屆選舉惜敗的國民黨前市議員林亭君名字相似，意外因遭錯認獲過往林亭君支持者相挺，讓這屆選舉中真正獲林亭君與前議員林晉章支持的國民黨市議員候選人柳采葳忙著澄清。

柳采威坦言，在地方拜票時，確實聽聞選民反映，因林亭君與林亮君名字相似，再加上林亮君雖是深綠的時代力量出身，本屆選舉競選戰袍卻又以藍色系為主，讓人誤以為林亮君是林亭君妹妹，接棒林亭君參選。

國民黨台北市黨部也證實，確實不少上屆選舉挺林亭君的民眾，這屆在林亭君未繼續參選後，改表達要支持林亮君，分析原因，其中有些人是直接誤以為林亮君就是林亭君，也有些人則是誤以為林亮君是接棒林亭君參選。

「林亭君與林亮君沒有關係」，柳采葳澄清，林亭君與叔叔林晉章「支持的是柳采葳」，林晉章還是他的競選總部主任委員，當選後會努力傳承林晉章、林亭君的服務與問政表現，自己也才是本屆台北市中山大同區正藍軍唯一女性候選人。

柳采葳說，過往挺林晉章、林亭君的民眾，會因「誤認」轉支持林亮君，前提都是對林晉章、林亭君過往的服務與問政表現認同的人，是兩人的死忠支持者，希望服務與問政能傳承，既然如此，那呼籲支持真的獲兩人首肯接棒參選的自己。

林晉章自1989年起 6連任台北市中山大同區市議員，2014年堂姪女林亭君交棒參選也順利當選。但林亭君2018年爭取連任時，因起步太晚，以725票惜敗，本屆放棄捲土重來，林晉章也在柳采葳爭取下，轉支持柳參選這屆台北市議員。

林亮君則是在2018年掛時代力量黨籍首度參選台北市中山大同區市議員，該屆選舉就傳出選民對林亮君與與林亭君名字產生混淆問題。林亮君當選後，2019年11月因時代力量內鬨退黨，今年市議員選舉首度競選連任。