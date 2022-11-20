林家佑透露練習時都會擔任黑臉角色。（羅永銘攝）

林家佑近幾年最被關注的話題就是骨癌。（羅永銘攝）

林家佑當選隊長後，曾經徬徨不知所措。（羅永銘攝）

林家佑還原隊友吳珝陽受傷、退賽的經過。（羅永銘攝）

林家佑分享理想型，喜歡眼睛大、漂亮的女生。（羅永銘攝）

林家佑希望能與另一半一起成長。（羅永銘攝）

身為《全明星運動會4》藍隊隊長的林家佑，自認比領隊錢薇娟凶，訓練時會故意嚴肅，讓隊友快速收心，他更自爆曾在練習時罵哭隊友謝予容，「我有次講話比較直接，她當下很委屈就說要自己回家，然後在路上哭，後來我們有通電話溝通清楚」，他也稱讚謝予容個性好，沒在事發當下跟他爭執，而是默默承受。

回想起當選隊長的時候，林家佑笑說當時腦中都是「完蛋了」、「我會不會毀掉」等，責任感極強的他為了當位稱職的隊長，特別分析前3季隊長的風格及網友評論，「隊長是會影響團隊氛圍的角色，我一直想說怎麼做才好、我要怎麼跟錢姊交代」，迷惘的他也曾和錢薇娟討論，希望能因此得到方向，錢薇娟則是無條件信任，並對他說：「不管你想怎麼做，我都支持你」。

除了網友針對隊長的評論，林家佑坦言之前有看到網路上針對吳珝陽受傷、涂善存替補的言論，他無奈表示，「我們就是真的有人受傷骨折，這是嚴重到整個斷掉，我們當然也想等到他康復，也有跟製作單位爭取，但6周的修復期真的太長，所以才會決定退賽、補人」。

他解釋當時隊員們都不知道替補的新成員是誰，是某次練習時，製作單位有別以往的安裝了大台攝影機，工作人員也比之前多，才讓大家覺得事有蹊蹺，「錢姊那天還有打扮，我們就覺得不太對勁，後來就說：『來！我們歡迎一下新隊友』」，對於新戰友涂善存，林家佑稱讚「他很好相處，而且他跟宏軒認識10年，所以很快就跟大家打成一片，而且他某部分也是偏幹話很多的類型」。

吳珝陽在退賽後，仍常到藍隊訓練場陪練，也會定期聚餐、一起看節目播出，回想起他受傷的當下情景，林家佑面露心疼地說「我們那天在練習足球，我那時候站在最遠的地方守門，突然間就聽到很大聲的骨頭裂掉聲，當下還有回音，那ㄆㄧㄚ的一聲很像我之前開完刀沒有好好休養，不小心把骨頭弄裂的聲音」，當他回過神時，就看見吳珝陽、許得瑋2人痛到倒地，其他人都嚇到不敢出聲，「我第一個想法就是完蛋了、不要、可能不是」。

受傷的2人擔心拖延訓練進度，在足球練習後堅持跟到射箭場，最後才因為拗不過大家的要求，前往醫院看診，林家佑說：「珝陽確認是骨裂後直接轉院到大醫院，隊內的女生聽到都大哭，因為前幾季就有因為這樣退賽的」，他坦言很替吳珝陽感到不值，「這件事太快發生，又發生在訓練上，如果是在場上，為了勝利拼命可能還好一點」。

學生時期就是游泳健將的林家佑，在50公尺測試賽時，以28秒94好成績打破節目記錄，可惜在游泳接力賽時以不到10秒的時差輸給紅隊，賽後他自責到崩潰大哭，後來也在隊友吳珝陽退賽時哭到眼淚止不住，私下也愛哭嗎？他害羞表示，「我不是愛哭，我都有克制，像談到生病時我都沒有哭，但不知道為什麼到《全明星》後，可以一個月哭三次，幾乎每周比賽都在哭」，他分析情緒變得豐沛可能是跟藍隊感情太好有關，「我們前期的戰績不好，所以大家磨合的比較慢，也是那個慢讓我們漸漸了解對方，用彼此喜歡的方式相處」。

負責藍隊足球守門員的他，透露先前練習時不慎造成手指受傷，「有次守門沒戴手套，結果食指直接被球打到，我昨天才發現這邊凸凸的，很像骨頭要跑出來，原本只有微微痛，結果突然變很痛，我去問助教Choco，結果他一看就叫我去看醫生」。

事實上，林家佑5年前就曾強忍手痛長達一年，後來經過醫生診斷才知道罹患骨癌，今年12月正好是他康復觀察期的最後期限，近幾年他的話題都圍繞著「骨癌」，會感到厭煩嗎？他露出陽光笑容說道，「不會啊！這就是我的一段經歷」。

他說術後、復健時，爸媽、好友們都陪在他身邊，求好心切的林爸爸還特別為他設計食療菜單，「我爸媽有時會爭執給我吃什麼比較營養，我爸個性比較傳統，他會覺得這個、那個都要補，但我媽就會說不行、聽醫生的比較好」，他坦言當時看到爸媽為了他的飲食爭執而相當自責，所以決心要快點康復，好照顧、孝順他們；他說爸媽知道他要參加《全明星4》後都無條件支持，很開心他可以健康的運動。

目前單身的林家祐，初戀發生在高中，過去曾有7段戀情的他表示自己是戀愛後就不想改變的人，喜歡的理想型？他害羞說喜歡眼睛漂亮、皮膚白的女生，個性方面則希望能和對方一起進步，「我覺得她的個性不能懶惰、不能原地踏步，也希望她不要太內向，是有自信的女生，因為我覺得自信很不簡單，因為我自己也會有沒信心的時候，所以我喜歡我的對象有很多優點是我沒有、會讓我佩服的，希望我們可以互相學習」，他說年紀方面沒有特別限制，過去曾分別與大7歲、小3歲的女生交往。（服裝提供：台灣藍鐘 MSGM 、場地提供：GUMGUM not only beer & wings 雞翅啤酒吧-內科店）