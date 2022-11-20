【愛傳媒蔡詩萍專欄】高虹安說，她講馬英九的「死亡之握」，是不得體的笑話。豈止不得體，根本是自曝她學霸之毫無智慧的盲點！你若問我，高虹安的最大問題出在哪？

我想，還是出在她真的沒有遭遇過什麼人生的挑戰，因而導致，她真的沒法去應對關於人生挑戰的問題。

關於立委任內，助理的薪資是否有國庫通黨庫的問題，還燒得正熱呢，誰料，高虹安又因為她提及領取市長獎時，被時任市長的馬英九「死亡之握」，才會有現今一連串政治攻訐的遭遇等等。

這話一出，立刻遭到國民黨反彈，高虹安又被迫公開道歉。

高虹安投入新竹市長選舉後，主要的麻煩，出在兩類。其一，是她過去的經歷，被拿出來檢驗，這其中，確實有不少是政治的攻訐，國家機器的圍攻，令人同情。

但，其二呢，卻常常是她自己的出言不遜，發言不妥所造成的，這裡，通常是顯現了她出身學霸的一貫順遂後，不知不覺的傲慢，例如瞧不起學經歷不高，或不順遂的人，這讓她遭遇不少無謂的反彈，畢竟，學經歷高的族群，本來就是金字塔頂端的少數，而民主選舉要爭取的，是最大交集的多數，包括人生平凡平淡的族群。學霸值得欽羨，但學霸自己驕傲就令人不齒了。

哈佛學者桑德斯撰寫《成功的反思》一書，就是針對精英階層的不自覺傲慢，發出了暮鼓晨鐘的警告。

在一連串的攻訐與反噬之後，照理講，高虹安應該要在選戰最後階段，好好記取教訓，穩住陣腳，給人她很虛心在檢討反省自己的印象，誰知，她又在市長獎這議題上，自己去掀鍋蓋，潑燙水，沒事去招惹馬英九及其支持者，是嫌票很多，不怕丟失嗎？

最重要的是，她明明高科技出身，高學歷出身，怎麼也會跟人一樣鸚鵡學舌，去相信什麼「死亡之握」呢？什麼叫「死亡之握」？！人家無聊給了這種標籤，你還去湊熱鬧？

經驗法則來看，到底是馬英九去握手幫忙的人競選成功的多，還是失敗的多？一般人無聊閒嗑牙，也便罷了，你高虹安可是高學經歷的學霸人物啊，這你也信？就令人太奇怪，太失望了！

高虹安真的應該要好好自省，她遭遇的攻訐，有些是政治人物要投入選舉必經的歷程，被潑髒水，也是一種試煉，熬過，就是無敵鐵金剛。

但有些，是她人格特質上的盲點，如今透過選舉過程，則「被標記了」出來，她若不好好藉此機會，自我提升，而仍是一貫的，從自視甚高的學霸視角看世界的，那她未來的麻煩，還會等著她呢！

作者為知名作家

照片來源：高虹安臉書粉絲專頁截圖。

●經授權刊載，原文分享於作者臉書。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。