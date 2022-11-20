烏克蘭高階官員今天宣布，將很快開始疏散希望離開最近解放的南部城市赫松市及周邊地區的民眾，理由是俄羅斯軍隊造成了破壞。

路透社報導，烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，部分民眾表示希望撤離赫松（Kherson）以及西北方的尼古拉耶夫（Mykolaiv）周邊地區。

被問及預計何時開始撤離上述地區時，韋列舒克在尼古拉耶夫的記者會上說：「可能會在接下來的幾天內，政府已做好必要準備。」

她還說，想要離開的人包括年長者和受到俄羅斯砲擊影響的人。

韋列舒克強調，「這只是自願撤離行動，目前我們並非討論強制撤離。」

「不過，即使是在自願撤離的情況下，國家也要承擔交通運輸的責任。人們必須被送往他們可以過冬的地方。」

她指出，目前當局有數種選擇，其中之一是將尼古拉耶夫當作中繼站，之後再將民眾送往西部更安全的地區。

基輔先前表示，俄羅斯軍隊本月稍早撤離赫松之前，摧毀了當地的許多關鍵基礎設施。（譯者：施施）1111120