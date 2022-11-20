黃秋生主演港片《白日青春》在金馬一連抱回3項大獎，對於晉升金馬新科影帝，黃秋生到慶功宴上還是直呼不敢相信，他說在台下聽到自己的名字腦袋一片空白，被問到得獎心情，他笑說：「我的心情就還沒整理啊！覺得像是在做夢，不敢相信，很像在飄，像是林青霞跟我說話的感覺。」對於金馬評審17票全數通過投票給他，他笑回：「真的很奇妙，好像神蹟。」

黃秋生獲獎後，在台上與入圍新演員的林諾緊緊擁抱，並在台上感性謝謝天上的媽媽，「我等金馬男主角好多年，我最想告訴媽媽我得到了，可是我媽媽已經不在了。」讓不少觀眾都感動到淚眼汪汪。慶功宴上，黃秋生表示斷聯超過2年的舅舅突然打電話過來，讓他覺得：「說不定我媽媽已經知道（我得獎了）。」

《白日青春》導演劉國瑞、黃秋生出席慶功宴。（圖／焦正德攝）

黃秋生說，林諾沒機會拿到金馬新人難掩失落，但他覺得小朋友應該給他一個機會上台，就邀林諾陪他一起上台領獎，他也鼓勵林諾：「我告訴他，以後可能就是巴基斯坦的周潤發。」至於為什麼不說自己，他幽默回：「周潤發有錢，黃秋生沒錢啊！」

黃秋生不改率直本性，坦言看過電影後不覺得自己演出有特別好，但他也被自己的老態嚇到，「不過電影有一點非常好，老到我自己不敢相信，這不是化妝可以畫出來的，老到眼睛像我媽死之前的狀態，我還問助理說電影是不是有後製作特效。」導演劉國瑞聽到笑回：「我們電影沒有這個預算。」證明黃秋生演技就像評審團所說，渾然天成演出老態龍鍾的樣子。

《白日青春》導演劉國瑞一連拿下最佳原創劇本、最佳新導演兩大獎，對於金馬肯定他頻喊不敢相信，「第一個獎（原創劇本）真的很訝異，到現在還在恢復心情，手機訊息都不太敢打開。」他在台上感謝未婚妻支持，慶功宴上也透露下個月就要結婚晉升人夫，笑說有聽台灣朋友說過結婚前特別好運，果然超旺運勢讓他成功拿回兩座金馬。

《白日青春》導演劉國瑞結婚前夕運勢超旺，抱回金馬兩項大獎。（圖／焦正德攝）

至於新加坡電影《花路阿朱媽》，導演何書銘、洪慧芳、鄭東煥遠從新加坡、韓國來台參加金馬，可惜三人與新導演、影后、男配角獎項都擦身而過。不過他們都表示，這趟來台強烈感受到台灣人跟媒體熱情，讓他們印象深刻，也表示下次還有機會的話，一定還要來台參加盛會。

洪慧芳開心表示，金馬是她畢生難忘的經驗，也是她夢寐以求的平台，能夠來參加就很開心，雖然沒機會拿獎，但老公、小孩都有安慰她，「老公說在他心中，我是最棒的，小孩也有傳訊息，說沒關係下次再加油。」

《花路阿朱媽》導演何書銘（左起）、洪慧芳、鄭東煥對於台灣人熱情印象深刻。（圖／焦正德攝）

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