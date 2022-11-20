九合一選舉將於11月26日投票。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，此次民進黨喊「抗中保台」，甚至大打「台灣牌」、「危機牌」，亂打一通，彷彿在打一場總統大選，原因就是民進黨沒做好打選戰的準備及選情不利。

游盈隆19日在臉書貼文表示，九合一地方選舉只是一場地方選舉，但在最後一個月，卻被總統暨民進黨主席蔡英文刻意注入從未有過的意涵，包括「為台灣挺身而出」、「全世界都在看台灣對民主自由的決心」、「大家的一票更是決定國際會不會持續更有力支持台灣」，且不在意這樣的訴求是多麼怪異和牽強。

游盈隆指出，此次選戰民進黨彷彿在打總統大選有兩個原因，一是民進黨中央沒做好打選戰的準備，所以只能硬著頭皮喊「顧台灣，拚未來」，「抗中保台」，但顯然社會反應超冷；另一個原因是，這次選情越來越不利民進黨，蔡英文只好大打「台灣牌」、「國際牌」、「危機牌」，亂打一通，但目前看來沒什麼用。

游盈隆指出，蔡英文突然高唱起世界關注台灣的高調，她或許從來沒想過，在地方選舉大打「恐嚇牌」，是對選民的一種冒犯，會引起反感和反彈，他直言民進黨這場選戰從頭到尾荒腔走板，完全忘了老祖宗的本事，從黨外時期、創黨、一路走來是如何以理念、價值與思想信仰引領時代風潮，創造重大議題，帶動社會討論，打造社會共識，最後感動選民，贏得選民衷心支持。