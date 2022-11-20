桃園永豐雲豹「魔獸」霍華德 在萬眾期待的首秀勇摘32分25籃板「雙廿」，率隊力挽狂瀾在延長賽逆轉新北中信特攻。在霍華德本人的名氣與T1的宣傳之下，此戰引起國外球迷迴響，稱讚他是「台灣職籃的俠客歐尼爾」。

俠客歐尼爾在NBA生涯後期因為體力不濟無法上場太久，但他在禁區仍是非常強悍。霍華德下個月將滿37歲，受惠於T1較寬鬆的賽程，讓他不必擔心體力耗損，得以在內線重拾超人戰力，首秀就撐完延長賽。霍華德末節一次在左路外線持球突破，藉著隊友掩護，衝過曾文鼎等人身邊挑籃得手，這是他昔日在NBA全盛期的攻擊動作。

Dwight in Taiwan pic.twitter.com/aHtiwlDHxF — Hard Rock Sportsbook (@HardRockSB) November 19, 2022

霍華德也有9次助攻，以及正規賽最後的關鍵火鍋，讓國外球迷比喻他是「台灣張伯倫」，NBA傳奇中鋒張伯倫生涯後期拿過助攻王。雖然前面與隊友配合上失誤較多，霍華德畢竟身經百戰，比賽後段保持專注而守住勝果。

去年8月，在NBA找不到新東家的艾塞亞湯瑪斯（Isaiah Thomas）在半職業比賽狂轟81分。同樣有些酸民嘲笑霍華德是「高中生欺負國中生」。但是霍華德獲得相當不錯的收入，在生涯後期重溫往日光輝，台灣球迷也得以親睹球星風采，一些網友稱讚這是「雙贏」的局面。