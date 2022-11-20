大陸女將張偉麗本月13日強勢重奪UFC草量級冠軍之後，讓格鬥迷又看到一個「武力怪圈」。張偉麗當初兩度敗給「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯（Rose Namajunas）而痛失冠軍腰帶。「餅乾怪物」卡拉艾斯帕札（Carla Esparza）相隔7年多再度擊敗蘿絲。總結是卡拉兩度打敗蘿絲，蘿絲兩度打敗張偉麗，這次卡拉卻是被張偉麗打好玩的。

ZHANG WEILI: BACK ATOP THE STRAWWEIGHT DIVISION 🏆 #UFC281 pic.twitter.com/yzXDD1kYTd — ESPN MMA (@espnmma) November 13, 2022

UFC總裁白大拿（Dana White）在賽後記者會對張偉麗讚不絕口：「當你想要在某地開拓市場，最好的方法是找到一個當地的猛將。她是個完美的殺手，我喜歡她的一切，她幫助我們在中國引爆關注。」張偉麗獲頒當晚最佳表現獎5萬美元。

賽前的賭盤就一面倒看好張偉麗，她無論是立技和地板戰都勝過卡拉。連兩次在地板戰討不到便宜，卡拉仍不敢以立技對決，最後再度於地面纏鬥時遭到張偉麗從後方絞頸（裸絞），抵抗一陣之後投降。

張偉麗綽號「麥格農手槍」，職業格鬥生涯23勝3負， 11次KO勝，8次令對手屈服獲勝。專精於地板技的前冠軍阿斯克蘭（Ben Askren）推文稱讚：「張完全宰制了比賽，她反制抱摔的技巧超級厲害！」

另一位前冠軍塞胡多（Henry Cejudo）在 youtube說，他希望張偉麗的下個對手是蘿絲，兩人的第3次對決精彩可期。張偉麗首次被蘿絲一記高左腿命中頭部就輸了，第2次對決她打到判定才落敗，而且是有分歧的判定，可見張偉麗逐漸找到對付蘿絲的方法。也有人指出卡拉的巔峰期已過，當時是蘿絲戰術失誤才輸給她，張偉麗同樣是戰術失誤才輸給蘿絲，以身體素質和技巧來說是張偉麗最全面。