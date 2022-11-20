前立委孫大千。（擷取自中視《庶民大頭家》YouTube）

近期國民黨台北市議員徐巧芯因質疑民進黨台北市長候選人陳時中伸「鹹豬手」，遭側翼粉專偽造文件抹黑，民進黨台北市議員王世堅也因在專訪中稱欠無黨籍台北市長候選人黃珊珊人情，而遭網軍出征。面對網軍亂象，前藍委孫大千認為，想要消除他們，唯有靠政黨輪替。

孫大千18日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，攻擊王世堅的網軍非常愚蠢，若當不成補藥，也不要去當瀉藥，他提到自己曾參選過中山大同區立委，清楚知道王的地方實力，若今天網軍修理王，導致王所有的基層支持者不支持陳時中，陳恐流失一大塊支持者，「成事不足，敗事有餘，嫌陳時中票太多？」

孫大千接著說，他認為民進黨已經陷入「養小鬼（網軍）想增加影響力，卻反被綁架甚至反噬」的困境，從副總統賴清德2019年遭攻擊的情況，就可看到民進黨內網軍實力有多龐大；孫指出，現在手握網軍兵權的人，顯然是英系人馬與總統蔡英文自己，這點可從陳時中競選班底的多是英系第二代、在網軍內黨伐異己的人多是為捍衛英系利益等事看到。

最後，孫大千認為要消除網軍只有一種辦法，那就是推動政黨輪替、切斷金源。他分析指出，民進黨之所以有這麼大的網軍，不是因黨產特別多、特別有錢，而是採取了「網軍國家養」的政策、給予網軍好處，等需要出動時，這些網軍自然會投桃報李、全力以赴。