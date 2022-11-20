2022世界盃足球賽20日開踢，卻因主辦國卡達人權紀錄不佳而備受爭議。法國總統馬克宏近日表示「運動不該政治化」，各界批評馬克宏常把體育運動當作政治宣傳工具，這番言論相當「偽善」。

本屆世界盃因主辦國卡達人權紀錄不佳、未充分保障移工、女性、LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別者及酷兒）權益而遭各界批評，也有城市因此抵制轉播，成為賽前焦點。

馬克宏（Emmanuel Macron）授意法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）代表出席20日開幕式，自己則會在法國隊踢進準決賽後前往觀賽。法國部分人士呼籲馬克宏外交抵制，對此馬克宏17日在泰國亞太經濟合作會議（APEC）場外向媒體表示：「不應該將運動政治化。」

他說：「無論是氣候或人權，不要每次賽事將近，就提出這些問題；要也是公布舉辦國時提出。」

這番法國版的「政治歸政治，體育歸體育」言論在國內引起熱議與批評。運動史學家帝奇（Paul Dietschy）17日受訪時表示，馬克宏「否認事實」；也有媒體列舉馬克宏如何經常利用運動傳達「政治訊息」，甚至造勢，形容馬克宏「偽善」。

利用運動賽事來提高聲勢也不是馬克宏或法國領袖的專利，為回應爭議，20日法國電視台將播出紀錄片「藍軍與艾里賽」（Les Bleus et l'Elysée），探討法國國家隊與法國第五共和歷任總統千絲萬縷的關係。法國隊衣代表色為藍色，因此「藍軍」為國家隊暱稱。

法國體育媒體「團隊報」（L'Equipe）和BFM電視台（BFM TV）紛紛整理馬克宏用體育賽事為自己造勢的幾大時刻，包括2017年大選造勢幕後紀錄片中馬克宏因支持的馬賽足球隊再次輸給摩納哥隊而飆髒話，不做作的態度贏得廣大馬賽隊球迷好感，當選後還安排學生在電視節目中向馬克宏送上馬賽隊球衣。

巴黎聖傑曼足球隊（PSG）王牌、法國最受歡迎人物之一姆巴佩（Kylian Mbappé）也成為馬克宏的目標。他時常在媒體前親近、擁抱姆巴佩，甚至致電「建議」他延長與聖傑曼隊的合約，不要轉隊去其他國家，「因為你對法國很重要」。

更別提2018年俄羅斯主辦世界盃，總決賽馬克宏親赴現場加油。法國隊進第一顆球，馬克宏起身高舉拳頭振臂歡呼，被媒體拍下，成為經典姿勢。最終法國以4比2打敗克羅埃西亞奪冠，馬克宏還到選手更衣室，與球員一起作「嘻哈超人舞步」（dab），在媒體上大賺一波流量。

馬克宏於2017年5月就任總統，國際戰略學者鮑尼法斯（Pascal Boniface）2018年7月說：「本屆世界盃奪冠將讓法國的形象好上幾年，且幾乎自動改善法國領袖的形象。」帝奇則分析，運動經常只是個藉口，馬克宏在4強賽時到俄羅斯，可創造與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）對話機會，正好法國又奪冠，「會對法國產生放大效果」。

今年8月，馬克宏出訪阿爾及利亞，正值兩國關係因殖民歷史緊張之際。面對記者提問，馬克宏提議讓兩國足球隊再次進行友誼賽，打完2001年那場因阿國支持者闖入抗議而尷尬中斷的比賽。

馬克宏打出足球外交牌，盼使兩國關係升溫。重點當然不在足球本身，而是充滿政治意味，就如馬克宏當時所說，「我認為這是面對過去的好方式」，因為「運動可促成和解」。

對於馬克宏的言論，右派共和黨（LR）議員普拉迪耶（Aurélien Pradié）批評，「馬克宏自己也上百次將運動超級政治化，怎麼可以換個情境就換個說法...他沒有資格這麼說」。左翼「不屈法國」（La France Insoumise）議員吉侯（David Guiraud）說，「有上百名移工在場館建築工地喪命，這就是政治」。

同為執政黨的國民議會法制委員會主席胡立耶（Sacha Houlié）則說，「對我而言足球一直都是政治」，並以智利足球隊對抗前獨裁者皮諾契特（Augusto Pinochet）為例，認為運動與政治息息相關。（編輯：郭中翰）1111120