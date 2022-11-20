有國外研究指出，人類的生育能力急遽下降，精子總數降了約6成，有醫師分享，過去曾有研究發現5個生活習慣是殺精行為，其中一項為「騎單車」，原因是因騎單車會增加陰囊高溫與壓力，可能會減少精子生成量。醫師並傳授6招養精之道，其中一項為禁慾，因為有時先休戰養精，才能在最佳時機一氣呵成。

胸腔暨重症科醫師黃軒在其臉書上表示，有醫學院的研究人員花了20年發現，西方國家的男性精子濃度下跌52.4%，總量也下跌59.3%。而下降的原因，研究人員分析，主要是因生活環境、生活習慣、飲食習慣所造成。

黃軒分析5項會殺精的行為，除了較為常見的菸酒、塑化劑外，還有3項值得男性注意，包括藥物、高溫、騎單車。

在藥物方面，某些藥物會影響生殖能力，常見的包括化療藥物、抗憂鬱藥物、痛風治療用藥、鎮定劑、降血壓藥等。高溫也會殺精，日常用品包括筆記電腦、緊身褲；或是日常行為，例如泡溫泉、泡熱水澡等，都因貼近陰囊、增加陰囊溫度，不利精子生成，進而影響精子數量。

值得注意的是，常騎單車者的精蟲濃度比不騎車者少，可能因騎單車會增加陰囊高溫與壓力，進而減少精子生成數，但黃軒也表示，有其他研究指出，除了騎單車以外的規律運動，有助於增加精子濃度，有助提高受孕機率。

黃軒也提供養精建議，包括不抽菸、少喝酒、慎選藥物、避免睪丸高溫及多運動。他說明，美國哈佛大學研究顯示，男性每周運動超過7小時、每天至少運動1小時，其精蟲濃度比每周運動不到1小時的男性高約50%。

黃軒並提醒，還要留意的是「減肥」和「禁慾」，當身體質量指數(BMI)超過25時，精子濃度也會下降26％；而禁慾並非完全禁掉性慾，而是「適當的養兵休戰」，WHO曾建議，男生禁慾2~7天，可「養精蓄銳」出最佳的精蟲品質。