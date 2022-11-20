女星李妍憬過去從選美比賽出道，有「選美皇后」之稱，上月放上男方裸上身的床照，認愛成人片導演圤智雨，不過兩人戀情才公開不到一個月，竟就傳出情變，對此，李妍憬深夜在臉書證實分手消息，大嘆「是的，按照奇葩人生，我又單身了，史上最快終結篇，來首哭笑不得」，掀起網友關心。

李妍憬10月在臉書寫下認愛宣言：「我們因為狗小孩們，進一步了解對方」，「我會在一起我自己都覺得是個謎，而且天天分分鐘都有想捏死他的心，感覺多一個兒子」，甜蜜感情羨煞眾人，可惜認愛後風波不斷，李妍憬砲轟圤智雨前女友雪碧，後來遭黑道舊愛提告後發文，「我還是一個人帶著律師(筆錄)，有人承諾陪我，不要叫醒裝睡的人」，「我妥協我流淚，我還是會勇敢的走下去。」，被網友問及為何男友沒陪伴？李妍憬則要網友去問男方，未再透露更多細節。

直到昨日深夜李妍憬在臉書證實，已處理好和圤智雨的感情，無奈寫下「自由身，但要回家顧Bibo(愛犬)了！一天不吃一天爆吃，我好撐但還想吃，是的，按照奇葩人生，我又單身了，史上最快終結篇，來首哭笑不得⋯」，引起網友留言安慰「人生就是這麼精彩，還是要好好愛自己」、「太快了！但恭喜妳～下一個會更好」、「這段經歷只會成為妳茶餘飯後的下酒菜，keep going」。

其實，先前有人質疑李妍憬為何靠戀情博眼球？直言「自己的心態才是問題吧？」，引來她認真回覆：「是他想公開，我也答應，我也跟他說其實不用這麼快，我是真的難過，希望同理心」，看得出相當重視另一半的看法，如今戀情迅速結束，令人鼻酸。