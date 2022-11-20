民進黨苗栗縣長候選人徐定禎日前參加國立聯合大學座談會時，面對學生質疑政府，他竟嗆「不要再亂了」、「你可以去中國大陸住住看」，引發爭議。對此，無黨籍台北市議員候選人蘇恆狠酸，原來民進黨的言論自由只能用來監督在野黨，「徐定禎真的是非常好的學習到了蘇貞昌的霸道與無恥」。

蘇恆於臉書指出，徐定禎是可能成為地方父母官的人，只因為學生質疑政府，就大聲斥喝、恐嚇學生，如果真讓徐選上，他還不在苗栗稱王稱霸魚肉鄉民？蘇恆表示，一個候選人不好好回答學生的問題，卻要質疑的學生滾出台灣，真是好大的官威啊。

另外，蘇恆提到，徐定禎說台灣民眾在疫情之下，仍可在台灣到處走，反觀大陸卻要封城，要問這個問題的學生滾去大陸，「可徐定禎有沒有想過，台灣就是因為民進黨的亂搞，付出了『一萬多人死亡』的代價」，蘇恆痛批，徐定禎把這些因為民進黨錯誤防疫政策死亡的人，當成所謂可以「到處跑，不用隔離」政績的踏腳石。

蘇恆指出，自己必須一直強調，要讓黑金支持的民進黨候選人、喜歡對民眾耍官威的候選人通通落選，「在野黨不可靠，我們民眾只能靠我們自己，用我們自己的選票，拉下黑金、拉下官威、拉下濫權的民進黨候選人。」