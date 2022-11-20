Giannis knocked down a ladder and was HEATED after the Bucks loss 😳



(via @dem389)pic.twitter.com/gEoQYQr4yp — Bleacher Report (@BleacherReport) November 19, 2022

在公鹿昨天(19日)以102比110不敵地主七六人賽後，全場罰球15中4的公鹿當家球星「字母哥」阿提托康波，想在賽後上到球場加練罰球，卻先遭到七六人替補中鋒哈瑞爾刻意刁難，隨後七六人工作人員更把梯子放在籃下，引發字母哥不滿推倒梯子發洩。

由於賽後球場一側籃架正在整修，阿提托康波只能跟哈勒爾在同一側練球，哈勒爾卻故意把阿提托康波的球拿走，更嗆了一句，「去X的，這裡不是密爾瓦基！」阿提托康波只能進入休息室拿出兩顆球，卻發現工作人員把梯子放在籃下，他只好把梯子推開。

「我回到那裡投籃，我的面前有一個梯子，我問工作人員，你們可以把梯子挪開一下子嗎？他們回我不可以，我只能再問他們一次，他們還是告訴我不可以，」阿提托康波說，「我最後再問他們，我只需再練兩次罰球，他們還是不肯移開梯子。」

「我不知道我是否應該道歉，因為我不覺得我做錯了什麼，除了梯子只是倒下來，在經歷一個罰球表現很糟糕的夜晚，我覺得我有權利提高我的技術，」阿提托康波說，「我想處在我位置上的人，都能理解我為何出去練罰球，因為他們假如不這麼做，就代表不是真正在乎自己球賽。」