台南一名人妻先前查看林姓丈夫的行車紀錄器，意外發現林男在車上與另名女子嬉戲對話，內容提及「打砲啊，晚上喔」，她不甘心婚姻遭破壞憤而控告2人侵害配偶權。台南地院審結，判2人須連帶賠償10萬元為適當，可上訴。

判決書指出，正宮主張於2012年間與林男結婚，去年4月已調解離婚，但林男在去年2月間，在車上詢問另名梁姓女子要不要發生性行為、日後生育子女以及兩人交往等對話內容，認為林男與梁女過從甚密、不當交往，已經侵害了她的配偶權，導致她承受巨大精神折磨，故依法請求2人連帶賠償40萬元。

對此，林男辯稱，與梁女僅是工作認識的朋友關係，前年因梁女要搬家，他開車協助梁女，當時梁女開玩笑要以身相許回報，才會有上述對話，且2人謹守朋友分際，對話都僅是嬉鬧的玩笑話，難以此認定2人有任何逾越正常社交關係的不正當交往行為。

此外，林男指出，他於妻子早於2019年9月間協議離婚並分居多年，只是因為車貸問題遲遲未辦理離婚登記，但雙方對分開生活已達成共識，如今妻子又突然拿行車紀錄器主張早已不存在的配偶權遭侵害，讓他深感錯愕。

台南地院審理時，法官發現林男與梁女的對話內容中相約打砲，還提及梁女的月經經期、男性射精、經期結束後馬上進行性行為最容易懷孕等話題，另段對話中，林男向梁女表示，要在一起就在一起，不要就不要等語，綜合以上均可見2人關係的確逾越男女交往分際。

另法官勘驗正宮提供的照片證據，可見林男與梁女的身體及頭部相互緊靠、貼身依偎，一同舉杯喝飲料，還有2人臉部緊靠、梁女親吻林男臉頰等動作，依據社會一般通念判斷，2人已如戀人般親密，實在非普通朋友間的互動，酌情後判2人須連帶賠償10萬元。可上訴。