朱軒洋（左起）、柯震東、蔡凡熙。（陳俊吉攝）

柯震東。（陳俊吉攝）

蔡凡熙。（陳俊吉攝）

朱軒洋。（陳俊吉攝）

第59屆金馬獎在19日完美落幕，以柯震東首度執導電影《黑的教育》奪下「最佳男配角」的朱軒洋，因領獎時快速的從黃秋生手上抽走金馬獎，遭到網友批評不禮貌，他凌晨出席慶功宴時表示沒有發現這件事，「拿太快嗎？要拿慢一點嗎？」柯震東緩頰說：「沒有人知道得獎當下在想什麼，那一刻真的太緊張、太慌張了」。

網友也批評朱軒洋在台上領獎的22秒裡全程面無表情，一開口就說「呵呵」，接著感謝前經紀人柴智屏、柯震東、蔡凡熙、宋柏緯、黃信堯跟《黑的教育》的工作夥伴後陷入詞窮，最後說完「很好玩，謝謝」後就離開舞台，朱軒洋解釋事先有準備感言，但刪減後覺得沒什麼重點，所以得獎當下就不想講了。

柯震東揶揄說當時都準備好要抱朱軒洋，沒想到最後朱軒洋直接走上舞台，讓留在原地的他趕緊跟身旁的蔡凡熙擁抱化解尷尬，「我覺得他那時的各種情緒都很複雜，我原本以為他之前有入圍過，結果他跟我說是第一次，我得新人獎時也是第一次，我那時有明確的整理，他是連我們都沒理就直接上去，我可以理解那個moment」；2人在慶功宴上也被鼓吹擁抱，柯震東說：「我覺得他很棒，金馬獎對演員來說真的很重要，對我們之後繼續往下走會有很不同的看法，所以我可以體諒他內心的慌張」。

朱軒洋之前與柴智屏公司解約，在得到金鐘獎後遭柴智屏批評不懂得飲水思源，他解釋自己找不到一個合適的時間點跟柴智屏聯繫，他在得知奪下最佳男配角後，柴智屏有在臉書獻上祝福，他說一定會找時間聯絡，「我也祝福她一切都好，我回去後會跟她聯繫，訊息、電話都可以」，他也提到一直都有關心柴智屏近況，也知道柴推出滾輪的新書，他與柯震東、蔡凡熙都說：「我們有上過她的瑜伽課，滾筒真的對身體很好，我們都很喜歡柴姊」。

首執導演工作的柯震東，以《黑的教育》入圍最佳新導演，他聽聞自己是新導演遺珠後，故作生氣的說：「又來！又來！每年都遺珠！」他提到金馬獎結束後，有在惜別晚會上跟評審聊天，「我其實很開心，因為評審給我跟我的演員們超強的肯定就夠了，說實話我們的團隊非常年輕，我覺得這個成績很棒了」，會擔心被更年輕的演員超過？他直言不會，並希望大家都能越來越好。

他說自從導了《黑的教育》後，發現自己很喜歡導演的工作，有望再拍第2部作品，會擔心票房？「當然會希望賣很好，但票房最需要的是天時地利人和，我最怕的是業內人士，我怕上映後沒有受到喜愛，會讓我下部作品難產」，他說已經邀請業內相當人士觀賞電影，好壞的評價都有，「前輩都有直接講，我覺得這很好，雖然我不一定會因為這樣更改，但我會吸取，在下部作品有更明確的思考」。

柯震東在確定演出名單前，曾與朱軒洋、蔡凡熙聊天到凌晨5點，朱軒洋坦言以前對柯震東很陌生，很開心有機會因為拍攝電影而認識彼此，「相信大家知道他要做導演都很震驚，我也是很震驚，只能一直試圖知道他的想法，那次聊到5點後發現他想法很豐富，也知道他一直都是思緒很清晰的人。」

柯震東談到選角的經過，表示自己在看到劇本後，有先試演所有角色，內心就馬上浮現某些人的身影，「當然需要演員信任導演，但信任感是要互相給的，他們都很認真的參與每一次的排戲跟讀本，我在旁邊觀察後再進行微調，變成今天的成品，雖然電影還沒上映，但我個人是非常滿意」，朱軒洋也說經過10多天的拍攝，更加認識柯震東，發現他所要表達的風格很明確、強烈。

下部片的規劃？柯震東說之所以會在金馬上負責頒發「最佳原著劇本」、「最佳改編劇本」，就代表他很在意劇本，「我當然也有自己想劇本，但我只有想一個大概，要怎麼變成劇本，就需要一個很好的編劇，這就需要一直磨合。」