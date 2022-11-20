香港無線電視台TVB於昨(19)晚盛大舉行《萬千星輝賀台慶2022》，頒獎前的表演也相當用心，安排一群前港姐與知名資深女演員樊亦敏一同性感熱舞，樊亦敏早年也是港姐出身，在許多晚輩面前也依舊是最矚目的焦點，傾力演出火辣無比。

今年的《萬千星輝賀台慶2022》眾星雲集，養眼的TVB小花包括關楓馨、黃婉恩、梁允瑜、劉溫馨等美麗港姐穿上整齊的制服，上身是靛藍色的緊身皮衣，下身則是白色的超短皮裙，腳踩一雙白色時髦短靴，笑容滿面的帶來活力舞蹈。令人驚豔的是，她們脫去外套，展現只穿比基尼的曼妙身材，火辣的上圍讓觀眾目不轉睛。

但當觀眾以為這已經是全程表演的的最高潮，在舞台上方突然出現一位全身黑衫的樊亦敏，定睛一看，她婀娜多姿的身材與年輕時無異，今晚穿上了一身透視黑Bra與熱褲霸氣登場，女王氣勢壓過所有拉開拉鍊的藍色比基尼的晚輩。

香港無線電視台TVB於昨(19)晚盛大舉行《萬千星輝賀台慶2022》，邀請一群港姐與資深女星樊亦敏一起性感熱舞。(來源/TVB YT)

這場養眼的舞蹈表演，讓觀眾大飽眼福，在跳完舞以後，這群港姐或許是擔心太過暴露，紛紛把衣著整理好，拉上拉鍊，離開舞台。她們當天的表現也被香港網友們稱讚非常用心。