義大Outlet Mall每年耶誕節都會打造巨型耶誕樹，更會進行隆重的點燈儀式，而今年就打造了由上萬顆LED打造12公尺高、全台室內最高歐風耶誕樹，將於26日正式舉行耶誕點燈演唱會，現場邀請到鐵肺歌手卓義峯揭開週年慶序幕，當天還特別請到義大皇家酒店皇樓中餐廳、米其林神級林凱主廚帶來精彩片鴨秀，現場還有皇家經典菜色鮑魚水餃限量試吃，活動期間間更有搭配整點飄雪、發光麋鹿造景，讓民眾提早感受歐洲的耶誕氣氛。

義大Outlet Mall的borsalini雙色邊條斜背包，原價9800元，特價2940元。（義大Outlet Mall提供）

義大Outlet Mall的Roger Vivier裸靴，原價3萬9000元，特價1萬5000元。（義大Outlet Mall提供）

而當天周年慶也同步開跑，除了全年2折起優惠以外，12月20日前無印良品季節男女服飾、配件、生活雜貨全品項2件4折、3件以上3折優惠，1月2日前消費滿1212元，周周抽iPhone14、義大世界渡假大禮包、皇家酒店豪華雙人住宿券、FUJI按摩椅等多項好禮，另憑E卡全館當日累計消費滿3000發票即可兌換指定餐飲券，12月30日前加入E卡會員再加碼抽五星級義大皇家酒店住宿券以及義大世界現金禮券。