許多人一有肩頸痠痛、手腳拉傷、落枕問題就會貼上治療痠痛的貼布，但這一貼有時卻會導致紅疹、癢痛等問題，醫師表示，貼布造成的過敏是接觸性皮膚炎，輕則出疹、紅腫癢痛，重則全身脫皮、甚至有全身過敏性休克的危險，因此若出現過敏反應，應趕緊移除藥布，以免因搔癢感抓傷皮膚引起感染的可能。醫師並提醒，藥布藥效通常大約可釋放6小時，因此時間到了就應撕除。

皮膚科醫師陳昱璁在其臉書表示，民眾使用貼布造成的過敏是接觸性皮膚炎，是皮膚對於藥布的藥物成分，例如非類固醇抗發炎藥NSAIDs，或是藥布材質，例如橡膠、乳膠類的過度敏感，輕則皮膚出疹、紅、腫、癢、痛，嚴重者可能有水泡、脫皮、甚至全身過敏性休克的可能。

他並分享5個因藥布過敏反應的處理方式：

1. 若為初期且輕微的開始發疹、過敏，趕緊移除藥布，保持清潔，透氣乾爽即可，塗抹清爽型的保濕修護乳液，以加速皮膚復原，勿因搔癢感而抓傷皮膚引起感染。

2. 溫柔地清潔患部，若皮膚無破皮，用清水或生理食鹽水清潔都可；若有破皮則使用生理食鹽水。若有產生水泡處，不需將水泡刺破，輕蓋一層紗布將其保護。假使水泡不小心破裂，可塗四環黴素或紅黴素藥膏，或至鄰近門診/藥局尋求協助。

3. 可先局部冰敷減緩症狀，且要以冰敷15分內暫停數分鐘的原則，避免患部凍傷。

4. 若以上措施皆無效，儘速前往皮膚科醫師評估是否有投藥需求，醫師會依症狀及患者需求選擇局部外用藥膏、口服抗組織胺、類固醇藥物或靜脈注射抗過敏藥物來治療。

5. 就醫後務必配合醫師積極治療，以避免色素沈積與感染。

陳昱聰提醒，民眾應正確地使用痠痛貼布，使用前要仔細審閱自己是否對於內容物過敏，此外，藥布藥效通常大約可以釋放6小時，因此時間到了就應撕除，也讓皮膚透氣。曾對藥布嚴重過敏的人，應選擇其他方式改善痠痛，以免過敏復發。