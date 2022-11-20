No es propiamente un nuevo titulo y probablemente no pueda mantenerse durante demasiado tiempo, pero es algo tan unico, prestigioso e historico que me siento tremendamente orgulloso de [email protected] [email protected] que, desde la U12 a la Absoluta, han contribuido a ello. #LaFamilia pic.twitter.com/pYPrgimea5 — Sergio Scariolo (@sergioscariolo) November 18, 2022

美國男籃隊12年來首度被踢下「世界第一」寶座，根據國際籃總FIBA最新世界排名，西班牙取代美國成為國際籃球一哥。西班牙近年在大賽多有斬獲，他們2019年籃球世界盃摘下第2冠（擊敗阿根廷），2022年歐錦賽摘下第4冠（擊敗法國），成為歐洲籃球第一強權。

西班牙總教練Sergio Scariolo推文：「這不是真正的冠軍，也無法保持太久，卻是個具有歷史意義的頭銜，我為參與其中的所有人感到無比驕傲。」

最新男籃排名為1)西班牙、2)美國、3)澳洲、4)阿根廷、5)法國、6)塞爾維亞、7)斯洛維尼亞、8)立陶宛、9)希臘、10)義大利。只有西班牙、美國交換位置，其餘8國排名不變。中國大陸排名第27，台灣第68也都沒變。最近排名飆升的是泰國，他們在亞洲盃資格賽小組4戰全勝，從102名升至第92名。

美國在東京奧運派出職籃夢幻隊完成4連霸，西班牙只打到8強，但美國沒有每次都派出頂尖陣容，西班牙則是長期穩定且強勢的表現，以758.6積分超越美國的757.5分。前一次在2010年踢下美國，在FIBA排名登頂的是阿根廷男籃。

近年歐洲籃球水準極高，塞爾維亞名將約基奇（Nikola Jokic）在美國NBA兩度獲選MVP，希臘「字母哥」阿提托康波（Giannis Antetokounmpo）、斯洛維尼亞控衛東契奇（Luka Doncic），法國中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）等人都是當代頂尖好手。