九合一選舉將至，民進黨屏東縣長候選人周春米表示，黃金周六的鐵人掃街，自己從黑夜掃到天亮，再從白天掃到入夜，雖然一天睡不到5小時，已經不知道什麼是休息，但她把握最後衝刺，要為屏東拚下去。

周春米昨（19）日深夜於臉書指出，走進屏東縣的市場或夜市，可看見身子不大的她揹著「迷你小聲公」，一字一句親自向鄉親懇託，因為她知道，要讓鄉親看見她和團隊的誠意，更要展現帶領屏東向前的決心。

「最近選戰進入倒數，對手以謠言來散播，更企圖分化屏東鄉親，我要說，周春米不怕被檢驗。」周春米表示，從擔任法官、律師到進入立法院，她為屏東付出、為鄉親爭取，一一讓重大建設定案到位，更從最小的校舍、操場、社區來全速整建。

周春米強調，要比做事，她可以攤開成績單；要比努力，她和團隊跑遍33鄉鎮市；要比決心，自己突破萬難奮戰不懈，「要成為帶領屏東的首長，需要的是細心、暖心，但絕對不是歹心。」

周春米說，她知道要成為屏東第一位女縣長，絕對不是喊一喊就能做到，而是要讓鄉親認同，更要讓鄉親信任，她始終想為屏東做更多事，更想讓鄉親這幾年共同創造的屏東驕傲可以順利延續，所以她會扛起重擔，勇往向前。