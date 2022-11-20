美國總統拜登的28歲長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）19日與25歲未婚夫尼爾（Peter Neal）在白宮南草坪舉行婚禮。

美國總統拜登的長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）昨（19）日與尼爾（Peter Neal）在白宮南草坪舉行婚禮，婚禮刻意選在拜登20日80歲大壽前一天舉行，目的是為了掩蓋外界對拜登高齡的關注。據悉拜登當天在紅毯上走了2次，一次是護送尼爾的2名祖母入座，之後他用自己「經典的拜登式慢跑」回頭迎接第一夫人吉兒入座。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲的娜歐蜜昨日上午與25歲未婚夫尼爾在白宮完成終身大事，證婚儀式於上午11時15分至50分在白宮南草坪舉行，採戶外形式，當天氣溫約華氏39度（約攝氏近4度），南草坪未搭建帳棚防風，僅發放毯子及披肩給250名受邀賓客取暖。

拜登長孫女娜歐蜜的婚禮未開放媒體拍攝，媒體只能從遠方捕捉畫面。（圖／美聯社）

娜歐蜜穿著美國設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）設計的長袖蕾絲婚紗及長頭紗，造型相當優雅、大方，她由醜聞纏身的父親韓特（Hunter Biden）及已經離異的母親布勒（Kathleen Buhle）牽著走上紅毯。

More images from the planner’s page, including shots of Naomi Biden’s massive, cathedral-length train. Her gown, though unconfirmed by the White House as yet, was by Ralph Lauren: pic.twitter.com/cz5dCgbZql — Kate Bennett (@KateBennett_DC) November 19, 2022

消息人士說，當天拜登走了紅毯2次，第一次是護送孫女婿尼爾的2名祖母入座，接著他再回頭，以「招牌拜登氏慢跑」回去迎接妻子吉兒（Jill Biden）、伴她入座。

A White House wedding. Naomi Biden gets married on the South Lawn of the White House. pic.twitter.com/v8rPoErfuW — Mike Sington (@MikeSington) November 19, 2022

娜歐蜜的伴娘由22歲妹妹（Finnegan James Biden）、21歲妹妹（Maisy）等人擔任，尼爾的伴郎由兄弟等人擔任。

拜登28歲長孫女娜歐蜜19日與男友在白宮完婚，這是白宮史上第19場婚禮。

這是白宮近20年來的首場婚禮，也是白宮史上第19場婚禮，出於新人的意願，這場婚禮並未開放媒體拍攝，媒體只能從遠方捕捉畫面，不過網路上卻相繼外流相關婚禮照片。上午證婚儀式結束後，賓客將出席午餐會，晚上還有在室內舉辦的舞會，婚禮費用由拜登家族支付。

拜登28歲長孫女娜歐蜜19日與男友完婚。

值得注意的是拜登即將在20日迎來80大壽，CNN引述2名知情人士指出，娜歐蜜選在爺爺生日前一天舉辦婚禮並非巧合，因為拜登家族並不希望「年紀問題」成為目光燈焦點，「婚禮提供了一些掩蓋。」CNN指出，孫女在前一日舉辦婚禮，或許能為拜登迎接80大壽的周末注入些許青春活力。

拜登是史上年紀最長的美國總統，他頻繁口誤、在公開場合出現奇怪舉止屢屢令外界質疑是否有能力再戰2024總統大選，據悉他將在年底感恩節、耶誕假期中與家人討論是否爭取連任。

拜登與吉兒周六透過白宮發布聲明祝福孫女，「看著娜歐蜜成長、發現她是誰、為自己開創美好人生令人開心」，「現在我們驕傲地看著她選擇彼得作為丈夫，我們也非常榮幸地歡迎他加入我們的家族，我們祝福他們的每一天充滿歡笑，以及他們的愛愈來愈深。」

Congratulations Naomi and Peter! We love you. pic.twitter.com/aIEatnDQhm — Jill Biden (@FLOTUS) November 19, 2022

美聯社報導，娜歐蜜目前是在華府工作的律師，夫婿尼爾剛從賓州大學（University of Pennsylvania）法學院畢業，目前在華府喬治城大學法律中心（Georgetown University Law Center）工作，這對新人是在4年前由友人介紹認識、相愛，尼爾於2021年9月求婚成功，兩人在去年8月搬進白宮居住。