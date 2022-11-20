美國總統拜登的28歲長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）19日與25歲未婚夫尼爾（Peter Neal）在白宮南草坪舉行婚禮。

美國總統拜登的長孫女娜歐蜜（Naomi Biden）昨（19）日與尼爾（Peter Neal）在白宮南草坪舉行婚禮，婚禮刻意選在拜登20日80歲大壽前一天舉行，目的是為了掩蓋外界對拜登高齡的關注。據悉拜登當天在紅毯上走了2次，一次是護送尼爾的2名祖母入座，之後他用自己「經典的拜登式慢跑」回頭迎接第一夫人吉兒入座。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，28歲的娜歐蜜昨日上午與25歲未婚夫尼爾在白宮完成終身大事，證婚儀式於上午11時15分至50分在白宮南草坪舉行，採戶外形式，當天氣溫約華氏39度（約攝氏近4度），南草坪未搭建帳棚防風，僅發放毯子及披肩給250名受邀賓客取暖。

拜登長孫女娜歐蜜的婚禮未開放媒體拍攝，媒體只能從遠方捕捉畫面。（圖／美聯社）
拜登長孫女娜歐蜜的婚禮未開放媒體拍攝，媒體只能從遠方捕捉畫面。（圖／美聯社）

娜歐蜜穿著美國設計師雷夫羅倫（Ralph Lauren）設計的長袖蕾絲婚紗及長頭紗，造型相當優雅、大方，她由醜聞纏身的父親韓特（Hunter Biden）及已經離異的母親布勒（Kathleen Buhle）牽著走上紅毯。

消息人士說，當天拜登走了紅毯2次，第一次是護送孫女婿尼爾的2名祖母入座，接著他再回頭，以「招牌拜登氏慢跑」回去迎接妻子吉兒（Jill Biden）、伴她入座。

娜歐蜜的伴娘由22歲妹妹（Finnegan James Biden）、21歲妹妹（Maisy）等人擔任，尼爾的伴郎由兄弟等人擔任。

拜登28歲長孫女娜歐蜜19日與男友在白宮完婚，這是白宮史上第19場婚禮。

這是白宮近20年來的首場婚禮，也是白宮史上第19場婚禮，出於新人的意願，這場婚禮並未開放媒體拍攝，媒體只能從遠方捕捉畫面，不過網路上卻相繼外流相關婚禮照片。上午證婚儀式結束後，賓客將出席午餐會，晚上還有在室內舉辦的舞會，婚禮費用由拜登家族支付。

拜登28歲長孫女娜歐蜜19日與男友完婚。

值得注意的是拜登即將在20日迎來80大壽，CNN引述2名知情人士指出，娜歐蜜選在爺爺生日前一天舉辦婚禮並非巧合，因為拜登家族並不希望「年紀問題」成為目光燈焦點，「婚禮提供了一些掩蓋。」CNN指出，孫女在前一日舉辦婚禮，或許能為拜登迎接80大壽的周末注入些許青春活力。

拜登是史上年紀最長的美國總統，他頻繁口誤、在公開場合出現奇怪舉止屢屢令外界質疑是否有能力再戰2024總統大選，據悉他將在年底感恩節、耶誕假期中與家人討論是否爭取連任。

拜登與吉兒周六透過白宮發布聲明祝福孫女，「看著娜歐蜜成長、發現她是誰、為自己開創美好人生令人開心」，「現在我們驕傲地看著她選擇彼得作為丈夫，我們也非常榮幸地歡迎他加入我們的家族，我們祝福他們的每一天充滿歡笑，以及他們的愛愈來愈深。」

美聯社報導，娜歐蜜目前是在華府工作的律師，夫婿尼爾剛從賓州大學（University of Pennsylvania）法學院畢業，目前在華府喬治城大學法律中心（Georgetown University Law Center）工作，這對新人是在4年前由友人介紹認識、相愛，尼爾於2021年9月求婚成功，兩人在去年8月搬進白宮居住。

文章來源：Biden’s granddaughter Naomi weds in White House ceremony
文章來源：Biden granddaughter gets married, offering youthful spin for president turning 80
文章來源：Naomi Biden, 28, says 'I do' on the South Lawn of the White House as Joe and Jill join family and friends for granddaughter's 'private' wedding - as cops swarm area and close off public parks
文章來源：Biden’s granddaughter Naomi, Peter Neal wed at White House
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