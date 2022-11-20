29歲曾格爾締造輝煌登山紀錄，被粉絲封為「登山女神」，然而日前她爆出偷吃富商人夫後就爭議不斷，日前公開13小時無氧速攀紀錄，國內外登山界質疑聲浪從未停歇，美女律師李怡貞也看不慣曾格爾，昨(19日)在對方的粉專留言開酸，疑似因此遭到對方封鎖，結果事隔不到12小時，今(20)早李怡貞的帳戶被解封，讓她忍不住狠酸：「究竟是神魔操作？？！！！難不成是覺得對我於心不忍」。

日前曾格爾在粉專放上世界第八高峰 Manaslu 8163公尺攀登報告，貼文寫下：「以為只要和過往一樣提供影片就能驗證，加上先前連續攀登且在山上訊號不佳，造成後台人員誤植資訊而造成大家誤解」，掀起網友的質疑聲，公開留言開嗆「每次的版本都不同，前後都不一致，上次記錯⋯這次聽錯，之後呢？」，常對時事提出見解的律師李怡貞也加入行列說：「唉，不太想酸妳了，聰明人都知道妳/你們在玩什麼。拖延、誤會、別人的錯。無氧造成記憶模糊，讓人不忍苛責。不過，也多虧有妳，讓大眾更認識商業攀登，以後掏錢出來應該會多點質疑」。

緊接著，李怡貞自曝遭對方封鎖：「是有多害怕很多人去辦理退募資？我只是講大家會多想一下。沒有說可以去辦退募資，或是不要傻傻再被勸募的啊⋯⋯」，想不到今(20日)8點意外發現被解封鎖，直言：「究竟是神魔操作？無氧解封鎖？」網友紛紛笑說：「她快瘋了啦」，引來李怡貞親自回覆：「無氧造成的各種錯亂？！」，也有人笑說：「怕妳繼續追…追…追」，李怡貞則幽默回：「我昨天道歉說我太囂張，所以解封鎖？！！」，「無氧造成的各種錯亂，看到我聲明應該她心很涼」，並承諾她會緊盯曾格爾，直到「她講出該對捐資大眾該講的話」。

接著，李怡貞還忍不住開酸，「留言消失又出現了，跟inreach 一樣，可見真的有舉足輕重的地位。」，最後她還曬出P圖自己登上山的攻頂照，毫不留情諷刺：「最後，週日無聊來看一下這個『登頂照』，聽說是登山界的大家來找碴的素材，我們這些登山麻瓜還真的看不懂捏，求解」，「我11/20達成無氧最速12小時被解封鎖的紀錄，求抖內」。