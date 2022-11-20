講述失聯移工阮國非之死事件的紀錄片《九槍》，被臺北金馬影展執行委員會執行長聞天祥稱為「今年最痛苦」的紀錄片。片中以阮國非遭警方開槍射殺一事為開端，探討臺灣移工悲歌，引人深思的議題讓《九槍》奪得第59屆金馬獎「最佳紀錄片」獎項。

《九槍》紀錄了2017年8月越南移工遭警方開槍擊斃的事件。當時失聯移工阮國非在警方盤查追捕的過程中被連開9槍，最後不治身亡。事後調查指出，阮國非在當時並沒有出現攻擊行為，身上也未有任何器械，且在開到第4槍時，他的下半身已大量出血，明顯已經無危害疑慮，然而警方卻仍持續開了5槍。

該事件顯示出臺灣警察面對外來移工時執法過當的問題，更反映出警察的濫權、汙名化移工等情形，同時也帶大家看見了失聯移工在勞資糾紛下的無奈悲歌。事件後移工議題一時受到熱烈討論，許多人開始看見移工被當成犯罪率替罪羊的歧視問題，然而事件過後沒多久，此事又漸漸消失在眾人的視野中。

殺死阮國非的，真的只是那「9槍」嗎？新聞記者出身的導演蔡崇隆一直以來都十分關注移工議題，阮國非事件後社會上出現輿論紛爭，移工和警察兩派陣營產生嚴重的對立，然而蔡崇隆認為，這並不是一起個案，也不單純只是開槍警察的責任。在探討事件真相的過程中，《九槍》指出了移工在臺受到許多不公平待遇的結構性問題。

從多方角度深度探討大環境悲歌的《九槍》，於本屆金馬獎獲得了「最佳紀錄片」的肯定，在領獎時，阮金紅也代表阮國非的妹妹阿草傳達了家屬聲音，「我們家希望透過這個紀錄片，希望所有踏上工作的移工可以健康平安，永遠不要再發生這樣的案件了」、「我從頭到尾處理哥哥的後事，直到送哥哥的骨灰回到越南，我很清楚他怎麼死的」、「如果爸媽有看到這部紀錄片會很心痛，我想代表我哥哥看就好了，因為這是一輩子的傷痛。希望一切都過去了」。

image source: 《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，從金馬獎公布入圍名單到頒獎典禮前這段期間，網路上幾乎沒有太多關於「阮國非」的相關討論，在《九槍》於今（19）日獲得金馬獎最佳紀錄片後，有關阮國非的網路聲量明顯地直線上升，可見影片獲獎的確對於帶動議題的討論有不小的幫助。本次《九槍》獲得最佳紀錄片獎，讓被許多人遺忘的阮國非事件，再次浮現於大眾面前。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2022年09月27日至2022年11月19日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『阮國非』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。