九合一大選進入倒數一週，各地區候選人除了端出超優政見以及創意文宣吸引注意外，也出現不少高顏值候選人，憑著亮麗外表、火辣身材獲得矚目。近日便有網友發現一名性感正妹即將參選「心坎里」的里長，而她私下火辣的穿搭風格也被挖出，令網友看了直呼「想搬家」。

此番選戰出現不少高顏值的女候選人成為話題人物，像是新竹市埔頂里里長候選人何芝寧，以及被譽為「永和IU」的新北市永福里里長候選人陳紫渝都受到大眾關注。而近日有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上，也曬出一則里長參選人的競選廣告，宣傳照中只見一位名叫「陳希希」的里長候選人，身穿白色低胸襯衫搭配性感窄裙，隱約露出飽滿的上圍曲線，一旁的文宣還寫著「心坎里里長候選人陳希希」、「給年輕人一個機會」，火辣的身材令網友看得目不轉睛。

但眼尖的網友也發現，這位正妹候選人其實不是真的要出來競選，而是網紅陳希希為了搭上選舉話題所拍的趣味競選照，隨後也網友挖出她近日所拍的Cosplay辣照證實，她的IG更吸引超過26萬人追蹤。而粉絲們看到她的競選照後，也在一旁留言表示「這個必須投起來」、「馬上遷戶」、「我要遷戶籍了」、「投到心坎里」、「我要笑瘋了，不分享對不起我自己」、「太幽默」、「直接凍蒜了吧」吸引萬人按讚。