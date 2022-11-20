第59屆金馬獎昨（19）日在國父紀念館登場，由張艾嘉拿下影后、黃秋生奪影帝，而在之前頒「年度臺灣傑出電影工作者」獎項，則由電影爆破特效師陳銘澤奪下，其實他早在今年4月因血癌病世，享年39歲，妻子代為領獎時感人發言，獲得台下一片掌聲。

去年轟動全台的夯劇《火神的眼淚》，及更早的《一把青》、《斯卡羅》，電影《角頭－浪流連》、《角頭2》、《目擊者》等爆破特效都是由陳銘澤操刀，未料，去(110)年被診斷罹患急性白血病（血癌），做完化療後，10月接受骨髓移植手術的期間，併發急性肺炎，經過醫師搶救，奇蹟地撐過四次敗血性休克，於今(111)年4月發生第五次敗血性休克，最終不敵病魔而離世，享年39歲。

當由導演趙德胤頒發「年度臺灣傑出電影工作者」獎項時，他在台上遺憾地說，電影爆破特效師陳銘澤是他心目中真正幕後英雄，「很遺憾，今年4月因為生病離開了我們」，這不是遲來的肯定，這是應得的榮耀。

而陳銘澤的遺孀代替他上台領獎，感性代表發言，「從事危險的工作，每位工作人員的背後都是一個家庭，世上沒有影視作品去犧牲任何一人。不管是幕前還是幕後的工作人員，請你們能夠重視權益和身體健康，希望大家快樂開工、平安回家，謝謝大家，謝謝陳銘澤，雖然他的一生很短暫，但是很精采。」引起台下觀眾不捨。