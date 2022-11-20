世芯-KY(3661)ABF載板新供應商自11月加入供貨，第四季營收、獲利將明顯優於第三季，展望2023年，世芯-KY持續拓展非陸市場，美國A客戶的AI晶片貢獻將較今年成長2~3倍，營收、獲利仍將繼續進一步成長。

世芯-KY因為新認證的載板商於11月開始供應，且第四季會認列第三季遞延的NRE案，故世芯-KY的第四季營收、獲利將明顯優於第三季。另外，世芯-KY明年美國A客戶的AI晶片貢獻將較今年成長2~3倍，也爭取到美國知名客戶與歐洲客戶5奈米的AI(人工智慧)/HPC(高速傳輸)晶片NRE開發案，2023年營收亦可望再成長。

美國新晶片出口禁令影響部分，世芯-KY目前跟美國商務部新晶片禁制令有關的客戶是璧仞科技的BR100晶片，該專案影響世芯今年營收1~2%，目前已停止出貨。長期來看，世芯-KY持續降低大陸市場的營收比重，2021年度佔71%，今年前三季已經降低到佔比26%，世芯-KY今年已將擴增日本、臺灣、泰國的研發人員，希望能平衡各區域市場的發展，以降低單一市場、甚至單一客戶過於集中風險。

法人預估，世芯-KY今年營收成長幅度落在2~3成，每股獲利上看28元，展望2023年，營收、獲利仍將繼續進一步成長。