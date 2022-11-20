大貓熊「團團」因癲癇加劇，台北市立動物園醫療團隊含淚放手，施予人道處理，「團團」於19日離世，壽命18歲。曾幫「團團」裝假牙的台大醫師李正喆PO文，希望牠不再有病痛了；他也透露當年一起來台的「團團」、「圓圓」，相處起來其實比較像姊弟。

「就當這一次是永遠的麻醉，希望牠帶著我們幫牠做的假牙，到另外一個世界沒有病痛，繼續啃著牠喜歡吃的竹子」，李正喆今發文，追憶當年與「團團」的緣分。

2018年12月，動物園發現「團團」的左上犬齒牙冠斷裂、牙髓暴露在外，有感染風險，立即找來獸醫師、台灣大學牙醫專業學院、麻醉師等組成醫療團隊，先幫牠進行局部根管治療、補牙，然後製作齒模、裝鈦金屬牙套。

由於歷史上從未有大貓熊裝牙套的紀錄，「團團」成為全球首例。李正喆曾開玩笑說，「團團」麻醉甦醒後，還一度被自己閃亮亮的假牙嚇了一跳。

台北市立動物園自2004年迎接「團團」、「圓圓」到來，分別在2013年及2020年透過人工繁殖方式，讓大貓熊生下女兒「圓仔」、「圓寶」。如今「團團」告別，台灣大貓熊家族清一色全是女生。

李正喆透露，「圓圓」常常欺負「團團」，但「團團」個性非常溫和，對於一天到晚被欺負也無所謂，「說牠們是夫妻，倒不如說是姊弟」。