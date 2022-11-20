媒體人黃揚明。（圖 / 擷取自中天《大新聞大爆卦》YouTube）

九合一大選進入倒數，對於總統暨民進黨主席蔡英文積極輔選，媒體人黃揚明研判這是因為她不想為了敗選辭去黨主席，他直言若是如此對台灣就是個憲政危機，因這代表蔡認為黨主席的重要性比總統還高。

黃揚明昨（19）日在中天新聞政論節目《週末大爆卦》指出，當總統每天念茲在茲的只有所屬政黨的選舉輸贏，這是台灣民主的悲哀。他質疑，半年多來台灣發生相當多的事，如新竹棒球場、林智堅論文門、柬埔寨詐騙案、以及殺警案等，但蔡英文真的看到了嗎？還是她永遠只會說「社會安全網」？

黃揚明表示，不是只有支持民進黨的人才是國民，全台所有人都是在蔡英文領導下的中華民國國民，他並認為，蔡不會因地方選舉勝敗而影響總統任期，「最多就是辭黨主席而已」，但蔡之所以如此重視此次選舉，黃揚明推測，她是不想因敗選而辭去黨主席，這牽扯到民進黨內的鬥爭。

在黃揚明看來，當蔡英文把民進黨內的鬥爭看得比國家元首的地位還高、認為黨主席的重要性比元首還高時，這就是個憲政危機，因這代表在蔡的眼中，除了讀稿機就是黨員，「她心中有人民嗎？」

另外，黃揚明提到，民進黨內對於有高持度的蔡英文還是寄予厚望，希望能透過她拉抬選情，但這就會變成「在乎的是國民、黨員，還是選票？」的混亂狀態。